Franganillo denuncia el plantón de Óscar Puente en su informativo: "Incumplió lo acordado y canceló la cita"

Óscar Puente canceló su entrevista que había pactado con Informativos Telecinco este lunes, 26 de enero, en la edición que pilotan Carlos Franganillo y Ángeles Blanco.

Así lo lamentó el propio presentador a los espectadores del noticiero después de que se pusieran sobre la mesa las diferentes versiones sobre si el tramo de Adamuz fue renovado en su totalidad o de forma parcial, como así se ha demostrado.

"Nos habría gustado preguntarle las últimas dudas al ministro de Transportes en directo. Informativos Telecinco le ha pedido una entrevista cada día desde hace siete días sin éxito", dijo.

"Esta mañana, su equipo confirmó que estaría hoy aquí en el plató, pero poco después incumplió lo acordado y canceló la cita", añadió.

Efectivamente, Mediaset España enviaba un breve comunicado de prensa a los medios este lunes, a las 14:03 horas, confirmando la visita de Óscar Puente al informativo de su cadena principal.

Óscar Puente en su entrevista para 'La hora de La 1'.

Lo hacía después de que el ministro acudiera al plató de La hora de La 1, el matinal que lidera Silvia Intxaurrondo en RTVE. "Gracias, así da gusto", se despedía, muy agradecido, el político del programa.

Hay que indicar que el gabinete de prensa del Ministerio de Transportes alegó que la cancelación vino a raíz del anuncio de la comparecencia de Óscar Puente en el Senado para este jueves 29. De hecho, aseguran que ha suspendido todas las citas para centrarse completamente en la cita.

Tampoco va a 'Espejo'

De hecho, lo mismo le ha pasado a Susanna Griso en Espejo Público. "Dejadme que aproveche para decir que mañana nos había dicho Óscar Puente que nos concedía una entrevista en este periplo que está haciendo por distintas televisiones, pero nos la ha cancelado porque lo han citado en el Senado", ha dicho este mismo martes.

"En fin, como el PP ha tenido a bien que vaya a dar explicaciones al Senado, nos ha cancelado la entrevista", añadía muy irónica la comunicadora que, tras un cruce con sus colaboradores, aseguraba que Puente podría haber optado por dar una nueva fecha.

Y añadía que, después de ofrecer "unas 17 entrevistas", "cuando entras en tantas contradicciones, igual es conveniente o su gente le habrá dicho que deje de hablar".