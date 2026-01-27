Confirmado: la temporada 2 del mejor anime de 2025 sufre un giro inesperado y encuentra nuevo hogar

'Chainsaw Man' acabó coronándose como el mejor anime de 2025 en MyAnimeList gracias a la película del arco de Reze, que no solamente resucitó a Denji en el audiovisual sino que llevó a MAPPA a poner en marcha una temporada 2 rápidamente.

Pero todo ha cambiado tras una unión inesperada y ahora el destino del arco de los Asesinos Internacionales no está claro. En plena adquisición de Warner Bros., Netflix anunció recientemente una alianza histórica con MAPPA para poner en marcha nuevos anime exclusivos y dominar la animación japonesa con un paso muy importante.

La noticia, un terremoto en la industria del entretenimiento, ha llevado a muchos a preguntarse qué ocurrirá con los siguientes episodios de la obra de Tatsuki Fujimoto, y todo apunta a que 'Chainsaw Man' pasará a ser exclusiva de la gigante roja.

'Chainsaw Man' puede acabar siendo exclusiva de Netflix.

¿Será 'Chainsaw Man' solo de Netflix?

Según el comunicado de Netflix, las próximas producciones de MAPPA pasarán a ser exclusivas de su catálogo, por lo que es bastante probable que los nuevos episodios del arco de los Asesinos Internacionales de 'Chainsaw Man' estén disponibles únicamente en la plataforma de Ted Sarandos.

Si esto finalmente se materializa, será un gran mazazo para Crunchyroll, puesto que supone la pérdida de uno de los animes más potentes del mercado que arrasó en cines con unos sólidos 175 millones de dólares en recaudación a nivel mundial. Son cifras que están lejos de los 780 millones de 'Kimetsu no Yaiba', pero es un tremendo éxito para un filme así.

La temporada 2 de 'Chainsaw Man' todavía no tiene fecha de estreno y no se espera que llegue a corto plazo teniendo en cuenta que acabamos de tener el mencionado arco de Reze en los cines, pero en cuanto aterrice en streaming volverá a arrasar, y eso favorecerá increíblemente a Netflix en el panorama de la animación nipona.