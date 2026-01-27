Audiencias: 'DecoMasters' pincha en su estreno en TVE frente a 'Casados a primera vista' pese a su legión de famosos

Carlo Costanzia aplicando silicona en un ribete de una ventana en 'DecoMasters'.

Flojo estreno el que ha tenido DecoMasters en La 1. El nuevo talent de TVE aterrizó en el prime time de la cadena pública con un dato bastante discreto pese a tener en su casting famosos de la talla de Mar Flores, su hijo Carlo, Antonia Dell'Atte o Eduardo Casanova.

El programa de Shine Iberia firmó un 11,2% de cuota de pantalla y 752.000 espectadores. De hecho, DecoMasters no aprovecha el arrastre que dejó Broncano, que marcó su mejor resultado desde el 20 de noviembre.

La Revuelta se apuntó un 13,6% de share (1.786.000) a la visita del elenco de Aída y vuelta, la película que recupera la esencia de la mítica serie de Telecinco.

El ESTRENO de #DecoMasters en la noche de @la1_tve firma un 11.2% de share y una media de 752.000 espectadores



🛠️ Tercera opción de su franja



🛠️ Más de 3.1 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/w3O4NrsKZc — Dos30' (@Dos30TV) January 27, 2026

Decomasters, además, fue tercera posición en su franja, por detrás de Telecinco (12,6%) y Antena 3 (11,5%).

Así las cosas, el formato de RTVE pierde contra Casados a primera vista. Pese a contar con concursantes anónimos, el dating de Bulldog TV revalida su liderazgo en Telecinco por segunda semana consecutiva con un 13% de share y 909.000 seguidores.

LÍDER DE NUEVO en su 2ª entrega en @telecincoes #Casados2 con un 13% de cuota, 909.000 y 2.311.000 espectadores únicos



💍 18.7% de 4 a 44 años 🚀



💍 El 43.8% de sus espectadores únicos repiten del estreno, confirmando la buena llegada del formato#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vl0XMOBELw — Dos30' (@Dos30TV) January 27, 2026

Eso sí, pierde nueve décimas respecto a su estreno la semana pasada.

En cuanto al access, este lunes era un día clave porque Mediaset ejecutaba un movimiento importante. No obstante, El Hormiguero continúa imbatible. El formato de Pablo Motos marcó un 15,5% y algo más de dos millones de espectadores con uno de sus invitados fetiche, Miguel Ángel Revilla.

#RevillaEH es LÍDER ABSOLUTO en @antena3com con un 15.5% de share y una media de 2.014.000 espectadores



🐜 Termina por encima del 18% de share



🐜 Más de 4.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/vV59VWIpFC — Dos30' (@Dos30TV) January 27, 2026

#LaRevuelta arranca la semana en @la1_tve con todo el elenco de Aída registrando su mejor dato desde noviembre con un 13.3% y una media de 1.742.000 espectadores



⚡️ Más de 4.3 millones de espectadores conectaron en algún momento con el programa#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/Vpo4KWIpDP — Dos30' (@Dos30TV) January 27, 2026

First Dates registró un 8,3% en el access de Telecinco. Es decir, ni empeora ni mejora las cifras que viene anotando la cadena en las últimas semanas. No obstante, es un dato insuficiente para las aspiraciones que tiene el grupo.

Por su parte, Horizonte arranca su andadura diaria con un 7,6% en Cuatro. El programa de Iker Jiménez y Carmen Porter no consigue acercarse ni a Motos ni a Broncano, pero sí que sienta unas bases muy sólidas en el access.

#Horizonte se une a la batalla del access prime time conquistando en su primer día al 7.6% de cuota, 989.000 de audiencia media y 3.397.000 espectadores únicos



🔴 10.4% comercialmente hablando



🔴 Es lo + visto de @cuatro en el día#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/BGwdjwPpvn — Dos30' (@Dos30TV) January 27, 2026

Quien sufre de este terremoto televisivo es El intermedio, que se queda con un débil 5,9% en laSexta.