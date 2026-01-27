Almudena Cid, 45 años, sobre su infancia en los 80: "Me sentía aislada. No iba a los cumpleaños de mis compañeras de clase"

Almudena Cid (45 años) es una de la deportistas más prolíficas de nuestro país, pero también una de las más mediáticas. Tras su retirada en 2008, la exgimnasta rítmica ha cultivado su faceta de actriz y es habitual verla en televisión.

Sin ir más lejos, estos días concursa en Pasapalabra, el programa en el que conoció a Christian Gálvez, con quien mantuvo una relación sentimental de casi 15 años.

Nacida el 15 de junio de 1980 en Vitoria, Cid comenzó a hacer gimnasia rítmica con tan solo 7 años, como actividad extraescolar en su colegio Arantzabela Ikastola.

Pronto pasó a clubes de la ciudad, como Arabatxo y Beti Aurrera, destacando en competiciones autonómicas y luego nacionales hasta lograr, siendo junior, un quinto puesto en el Campeonato de España de 1993. Fue en ese momento cuando la Selección española se fijó en ella.

A los 13 años dio el salto internacional en la Gimnasiada de Chipre de 1994, donde consiguió un oro en pelota y varios bronces que la consolidaron como una gran promesa.

Almudena Cid, en 'Pasapalabra'. Atresmedia Televisión

Esta infancia llena de éxitos también estuvo marcada por los sacrificios, lo que provocó que no viviese la etapa como una niña 'normal'. "Me sentí aislada. No iba a los cumpleaños de mis compañeros de clase. No tenía círculo de amigas como tal", explicaba la vitoriana en una entrevista en Espejo Público en 2023.

"Yo, cuando veo a un grupo de amigas que salen por ahí, que van juntas... Es que eso no lo he tenido nunca", lamentó Almudena ante Susanna Griso.

Es más, en el programa de Antena 3, leyó un fragmento de su diario de aquella época: "Ya estoy aquí otra vez. El día de hoy fue como el de ayer. Lo único es que una amiga me ha contestado, me pega espantones, no me trata demasiado bien".

"La verdad es que está cambiando mucho y me gustaría decírselo, pero no sé cómo porque sé que se va a enfadar y se lo va a decir a todas y luego me van a criticar. Se van a arropar entre ellas y prefiero ahorrarme estos problemas".

Sus padres, un gran apoyo

Con todo, Almudena ha reconocido en varias ocasiones que no sentía que estuviera "trabajando" cuando se formaba como deportista de élite: "Sentía que estaba jugando a algo que se me daba bien. De niña jugaba al fútbol y metía goles de chilena aprovechando mi flexibilidad".

"La gimnasia me dio una forma de expresarme cuando todavía no sabía usar las palabras", expone Cid, desvelando que sus padres siempre han sido su apoyo más firme: "Nunca me empujaron, solo me acompañaron".