Albert Trifol (52) destripa el mito sobre los sueldos de los actores de doblaje: "35.000 euros y solo si haces mucho"

Existen muchas leyendas y mitos alrededor del sector del doblaje en España, sobre todo en relación al salario que pueden llegar a ganar los actores y actrices del sector por su participación en películas y series de ficción.

Entre tanta incertidumbre, Albert Trifol, artista de grandísima trayectoria dentro de la industria, ha despejado las incógnitas sobre el delicado tema de los sueldos en una visita a VozCast, un podcast dedicado al mundo del doblaje donde se explican los entresijos de esta longeva profesión.

Yendo directamente al grano, Trifol asegura que todo depende del volumen de trabajo que cada cual quiera asumir, pero en ningún caso se ganarán las millonadas que se comentan. Además, puntualiza que ahora mismo no es nada rentable dirigir: "Hoy en día si diriges pierdes dinero."

Albert Trifol durante su visita a VozCast.

Los actores de doblaje no ganan tanto como se cree

"[El mayor mito] es que ganamos mucho dinero", afirma Trifol. "Siempre ha corrido ese rumor. Siempre me lo han dicho. El doblaje es una profesión en la que, si tu trabajas mucho, puedes ganarte muy bien la vida. Pero tienes que trabajar mucho. Y eso lo hacen pocos. Hoy en día si diriges, además, pierdes dinero", continúa.

"Yo en los años 90, principios de los 2000, dirigiendo te ganabas bien la vida, llegabas tranquilo a final de mes. Ahora si solo diriges, eres mileurista. Y hay meses que no trabajas... hay meses que trabajas todo el día y te va muy bien, pero tú lo que tienes que hacer es mirar lo que has ganado en todo el año, porque hay meses que puedes quedarte en casa", sigue.

"Trabajando además fin de semana. Te absorbe muchas horas y las horas de casa no te las pagan", expone. "Un actor de doblaje puede ganar mucho o cero. Si trabaja mucho puede ganar mucho dinero. Pero no como director. Como director te puedes poner en 35.000 euros y si haces muchas sesiones."

Con todo, Trifol aclara que todo depende de la cantidad de trabajo que cada artista se busque dentro del sector, y desde luego hace hincapié en que la dirección ahora mismo está peor pagada que la interpretación en sí. Pero en ningún caso afirma que los salarios están a la altura de Hollywood o del sector de doblaje estadounidense.