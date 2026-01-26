Demoledor editorial de Ana Rosa contra Pedro Sánchez: "Las tragedias suceden cuando no se invierte en evitarlas"

Ana Rosa Quintana ha abierto la semana con un editorial durísimo contra Pedro Sánchez, siete días después del accidente de tren en Adamuz.

Todo ello, después de que, este domingo, el presidente del Gobierno reivindicase al ministro Óscar Puente por su gestión de la crisis ferroviaria. "Las tragedias suceden", dijo en un mitin el líder del Ejecutivo.

"¿Cómo que las tragedias suceden, presidente?", se ha preguntado la presentadora, señalando que "el Gobierno, en nombre del Estado, es el responsable de impedir las tragedias".

"La soldadura que saltó por los aires simboliza el Estado que usted representa", ha dicho Quintana. "El Estado que debe velar por nosotros invirtiendo en infraestructuras", ha puntualizado.

Ana Rosa ha sido rotunda al señalar que "las tragedias suceden cuando no se invierte en evitarlas". "¿Y quién se responsabiliza de las tragedias? Nadie", ha agregado.

Ana Rosa Quintana y Óscar Puente a su derecha.

La comunicadora de Telecinco ha subrayado que Sánchez defiende la gestión del ministro de Transportes con la "misma vehemencia" con la que defendió a Cerdán.

"Ha actuado con empatía, eficacia, transparencia y unidad", dijo Sánchez de Puente, a lo que Ana Rosa ha ido, punto por punto, cuestionándolo.

Sobre la empatía, la periodista ha dicho que se trata de algo que "se demuestra escuchando a los maquinistas que denuncian el mal estado de las vías". Ana Rosa ha recordado que Puente llamaba "paletos de derechas" a quienes denunciaban problemas en los trenes y habla de "suflé emocional".

"La culpa acabará siendo del soldador", ha dicho irónica. "La empatía se demuestra asumiendo responsabilidades, escuchando a las víctimas y no utilizando su dolor en un mitin".

Ana Rosa: "¿Cómo que las tragedias suceden, presidente? El gobierno, en nombre del Estado, es el responsable de impedir que las tragedias sucedan. La soldadura que saltó por los aires simboliza el Estado que usted representa, el Estado que debe velar por nosotros, invirtiendo en infraestructuras. Las tragedias suceden cuando no se invierte en evitarlas. ¿Y quién se responsabiliza de las tragedias? Nadie. Usted defiende la gestión de Puente con la misma vehemencia con la que defendió a Cerdán"

En cuanto a la eficacia, Ana Rosa ha sido tajante: "No han sido eficaces las revisiones porque ha habido un descarrilamiento".

Y, mencionándolo directamente, ha dicho muy sarcástica que Sánchez "pasará a la historia por ser tan eficaz que en 2027 se cumplirá una legislatura entera sin presupuestos".

"Ahora no hay un Mazón al que agarrarse. Construyen relato para agarrarse a sillones"

Sobre la transparencia, la presentadora de Telecinco ha puesto en tela de juicio las afirmaciones del ministro.

En palabras de Ana Rosa, Puente "aseguró que la revisión se hizo el 10 de noviembre y Adif demuestra que fue el 10 de septiembre" y que "el tramo era nuevo y descubrimos que parte es de 1989". "No era un bulo, era una bola", ha señalado.

"No cuentan la verdad de por qué aplazan el funeral de Estado, pero los ciudadanos desbordan la caseta municipal de Adamuz en un funeral homenaje", ha continuado recordando que todavía se desconocen los motivos del apagón.

"Otro fallo del Estado. Llevamos desgracia tras desgracia. Todo le pasa a usted y nunca asume responsabilidades. Siempre la culpa es de otro. Ahora no hay un Mazón al que agarrarse. Construyen relato para agarrarse a sillones", ha dicho en un tono muy serio.

Por último, sobre la unidad, Ana Rosa ha puesto sobre la mesa que ERC pide la dimisión de Puente, junto al PP, y que hoy, lunes 26 de enero, Rodalíes volvía a suspender su servicio en Cataluña.

"El presidente también habla de confianza. En Adamuz no solo se rompió una vía, se quebró la confianza en nuestras infraestructuras y en el Gobierno que está al frente del Estado". Y ha terminado: "El Estado son las vías, es el sistema eléctrico, son los presupuestos, es la inversión. Pero, claro, las 'tragedias suceden".