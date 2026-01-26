Confirmado: el documental sobre Miguel Ángel Blanco y las 9 series españolas que llegarán a Netflix a lo largo de 2026

El actor Javier Morgade interpreta a Raphael en 'Aquel', el biopic que Netflix lanzará este año sobre el artista. Netflix

Netflix va a por todas en 2026. La plataforma de streaming presentó los planes que tiene para 2026 en un evento celebrado el pasado jueves, 22 de enero, en Madrid.

La compañía sorprendió con hasta tres proyectos nuevos. El primero de ellos es Miguel Ángel Blanco: las 48 horas que lo cambiaron todo, un documental dirigido por Jon Sistiaga y Juanjo López y producido por The Tintirin Team.

El proyecto abordará los dos días en los que España entera se mantuvo en vilo, en los que millones de personas se movilizaron como única opción para frenar el asesinato de Miguel Ángel Blanco, una muerte en diferido que dejó una profunda huella.

Otra de las novedades es Lobo. Se trata de una miniserie que se basa en el caso real de Manuel Blanco Romasanta, sastre itinerante que pasó a la historia como el primer asesino en serie documentado de España, en la Galicia rural del siglo XIX. En su defensa alegó ser un hombre lobo.

La ficción está escrita por Alberto Marini y Juan Galiñanes; dirigida por Alberto Marini y Javier Rodríguez Delgado y producida por Vaca Films. Luis Tosar y Tristán Ulloa son sus protagonistas.

Primera imagen de 'Lobo', con Luis Tosar. Netflix

Por último, Netflix anunció En nombre de otro, una nueva película de Oriol Paulo (La última noche en Tremor). Producida por Juanita Fils, la plataforma la describe como un "frenético thriller donde nada es lo que parece".

Está protagonizada por Eduard Fernández, Mario Casas, Blanca Suárez, Nicolás Francella y Alexandra Jiménez.

Nuevas series españolas

Netflix, además, recordó las series españolas que se vienen en 2026, todas ellas ya anunciadas con anterioridad. Son las siguientes:

- Salvador. Creada por Aitor Gabilondo (El Príncipe) y protagonizada por Luis Tosar y Claudia Salas, narra la historia de un padre cuya hija se mete en un grupo neonazi. Se estrena el 6 de febrero.

- Aquel. Javier Morgade y Carlos Santos darán vida a Raphael en distintos momentos de su vida en el esperado biopic de Netflix.

- El crimen de Pazos. Ramón Campos (El caso Asunta), está detrás de esta miniserie de tres capítulos que protagoniza Tristán Ulloa y que se basa en un crimen real ocurrido en 2014.

'El crimen de Pazos', con Tristán Ulloa.

- Esa Noche. Adaptación de la novela de Gilian McAllister protagonizada por Clara Galles, Paula Usero y Claudia Salas.

- Toda la verdad de mis mentiras. Miniserie que adapta la novela homónima de Elísabet Benavent sobre un grupo de amigos. Ricardo Gómez, Itziar Manero, Daniel Ibáñez, Brays Efe y Clara Sans están confirmados.

- Oasis. Es el The White Lotus de Netflix, porque la historia se desarrolla en un resort de lujo en el que un grupo de jóvenes amigos se enfrentará a una investigación policial sobre una desaparición de la que todos son sospechosos.

También creada por Ramón Campos, es la primera serie que hace Ana Garcés tras La Promesa. Tomy Aguilera y Victoria Kantch la acompañan.

Imagen de 'Oasis', con Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch. Netflix

- El mapa de los anhelos. Alicia Falcó, Pablo Álvarez y Georgina Amorós protagonizan esta miniserie que adapta la novela de Alice Kellen.

'El Cautivo', ya disponible

Por otra parte, Netflix también tiene en cartera nuevas temporadas de series españolas: la segunda tanda de Berlín (15 de mayo) y de Clanes; la quinta de Machos alfa y la cuarta de Muertos SL.

En cuanto a ficciones internacionales, la plataforma estrenará la primera parte de la cuarta temporada de Los Bridgerton este 29 de enero; la tercera tanda de The Gentlemen y de Rabo de Peixe, y la cuarta de Lupin.

Julio Peña protagoniza 'El cautivo', la última película de Alejandro Amenábar.

Disponible ya en Netflix está El Cautivo. Se trata de la última película de Alejandro Amenábar, que opta hasta siete premios Goya. Protagonizada por Julio Peña, narra la vida de Miguel de Cervantes.

Continuando con el cine, destaca la película Peaky Blinders. El hombre inmortal, ambientada en 1940 en plena Segunda Guerra Mundial, que llegará a la plataforma el próximo 20 de marzo, el mismo día que la segunda temporada de One Piece.

Heartstopper: para siempre, Mi querida señorita, El niño, 53 domingos, En nombre de otro, Gracias, equipo son otros títulos que llegarán a la plataforma en los próximos meses.

Por último, otro de los platos fuertes será el estreno de Rafa, la serie documental sobre Rafa Nadal. En él, la leyenda del tenis reflexiona sobre su carrera, su legado y su adiós a las pistas.