La famosa roca de 'El rey león' está en España: este paraíso esconde el famoso lugar de Disney

La famosa roca de 'El rey león' es real y está en España: este paraíso de Navarra esconde el famoso lugar de Disney

Todos sabemos cuál es la roca de 'El rey león'. Rob Minkoff y Roger Allers presentaron a los protagonistas de su exitoso y revolucionario largometraje en un escenario animado que ha pasado a la historia del cine, y resulta que ese mismo paisaje existe y puede encontrarse en España.

En la Selva de Irati, en el norte de Navarra, se esconde la réplica exacta de aquella espectacular y gigantesca roca que marcó a toda una generación a través de la ficción de Disney. No es desde luego la ubicación real de la película, pero sus similitudes son increíbles.

El Mirador de Zamariain, lugar en el que podemos encontrar ese escenario de 'El rey león', se encuentra en el Valle de Aezkoa, dentro de la Selva de Irati en los Pirineos Navarros, un paisaje ideal para realizar unas excursiones memorables con los amigos, pareja o la familia.

El Mirador de Zamariain esconde un escenario mítico de 'El rey león'.

La roca de 'El rey león' está en Navarra

El mirador en cuestión es una especie de balcón natural que recrea la secuencia donde Simba, junto a su familia, es presentado al resto de animales de la película. El balcón natural ofrece unas vistas impresionantes a un entorno cargado de verde y lleno de vida.

Al Mirador de Zamariain se puede llegar a través de una ruta de senderismo, recomendada desde la localidad de Garaioa, siendo un paraje muy popular entre los locales y todo un reclamo para los turistas de Disney que ansían sumergirse en la famosa obra de animación de 1994, que ha tenido una nueva vida a través del live-action.

Pese a que los creadores de 'El rey león' se inspiraron en el Serengeti en África para configurar el escenario más famoso de la saga, este idílico lugar de Navarra es, desde luego, la mayor y más precisa réplica del largometraje. Su entorno, sus referencias y su extensa naturaleza -perfecta para excursionistas- hacen que sea un lugar de visita imprescindible.