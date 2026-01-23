Audiencias: 'El Hormiguero' consigue un nuevo triunfo frente a 'La Revuelta' y 'GH DÚO' alarga la racha de Telecinco
Antena 3 saca músculo gracias a los récords de los informativos de Vallés y Sandra Golpe, 'Pasapalabra' y 'Sueños de libertad'.
Las audiencias de este jueves, 22 de enero, dejan un nuevo triunfo de Pablo Motos frente a David Broncano. Ahora mismo, El Hormiguero es totalmente inalcanzable para La Revuelta, que esta semana caía a su peor dato desde julio de 2025.
El programa de Antena 3 lideró de forma holgada con un 16,8% de cuota de pantalla y 2.158.000 espectadores de media. ElXokas fue el invitado que cerró la semana en El Hormiguero.
La Revuelta firmó un 11,4% de share y 1.453.000 seguidores. Aunque la brecha con su rival es de 5,4 puntos, Broncano respira aliviado tras su mínimo de audiencia (9%). Óliver Laxe, el director de Sirat y la cantante Ángeles Toledano acudieron al show de La 1.
Si El Hormiguero reina en el access, GH DÚO lo hace en prime time. No lo hace con grandes datos de audiencia, pero sí lo suficientemente buenos para ganar a la competencia.
Lo positivo es que el reality mantiene a una audiencia fiel: la gala de este jueves registró un 12,8% de share, lo que supone un ligerísima subida de dos décimas respecto a la semana pasada.
Eso sí, GH DÚO hace que Telecinco alargue su racha en prime time, la única franja donde despunta.
La cadena de Mediaset firma cuatro días consecutivos liderando gracias a Casados a primera vista el lunes (13,9%), la gala extra de GH DÚO (11,8%) el martes, y El debate de las tentaciones (16,7%) el miércoles.
Horizonte (11,3%), que sigue fortísimo, en Cuatro —antes First Dates firma máximo del curso (9,3%)—, la película La piel del tambor en La 1 (9,9%), el final de La encrucijada (9,5%) y El Taquillazo de laSexta (6,4%) cierran la noche del jueves.
Antena 3 saca músculo
Lo cierto es que este jueves ha sido un gran día para Antena 3, que saca músculo para distanciarse de La 1 en la lucha por el trono en enero. Ayer, la privada (15,2%) se impuso por más de tres puntos a la pública (12%). Y Telecinco se queda descolgada (8,8%).
La clave está en el poderío de su daytime. Y es que, en la 'milla de oro', no sólo destaca El Hormiguero. Tras anunciar que va a dar pronto el bote, Pasapalabra firmó su programa más visto desde el bote de Óscar Díaz en mayo de 2024.
El concurso de Roberto Leal registró un 21,3% y una media de 2.345.000. Pasapalabra, por lo tanto, deja sin opciones a Allá tú, que se tiene que conformar con un débil 6,6% en Telecinco.
Vicente Vallés también despunta en una semana de especial tensión informativa por la tragedia ferroviaria. Antena 3 Noticias 2 iguala su récord de temporada (21,3%) y consigue una media de 2.750.000 espectadores.
Al mediodía, el tándem que forman La ruleta de la suerte y las noticias de Sandra Golpe tampoco dan opción a sus rivales.
El concurso de Jorge Fernández (23,4%) firma su entrega más vista (1.818.000) desde el 17 de marzo de 2025, mientras que Antena 3 Noticias 1 firma su día más visto en casi 4 años (marzo de 2022) con 2.592.000 seguidores (25,7%).
Y en la tarde, Sueños de libertad consiguió récord de temporada en espectadores, con una media de 1.415.000. Fue el cuarto capítulo más visto de toda su historia.