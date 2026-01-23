Antonio Canales reaparece en 'GH DÚO' tras su repentino abandono: "El 'faraón' nos ha hecho llegar un mensaje"

El pasado martes, Antonio Canales se veía obligado a abandonar la casa de Gran Hermano DÚO abruptamente, apenas dos semanas después de empezar su experiencia.

En un principio, el reality show de Telecinco alegó que la marcha se producía por motivos de "fuerza mayor". Horas después, se confirmó la muerte del hermano del bailaor.

Un fallecimiento repentino, como explicó el propio concursante a través de redes: "Se acostó a dormir y ya está con Dios". En el texto, Canales también agradecía las muestras de apoyo que había recibido en las últimas horas y pedía "intimidad, discreción, sensatez y cordura".

Pues bien, este jueves, la gala principal del formato de Zeppelin TV arrancaba con unas palabras de Jorge Javier Vázquez hacia el artista: "Quiero dirigirme a Antonio Canales, que sé que nos estás viendo. Antonio, te echamos muchísimo de menos. Y en la casa también".

"Qué contentos se van a poner en la casa cuando sepan que su querido 'faraón' nos ha hecho llegar un mensaje para todos ellos", avanzaba el presentador de Mediaset, conectando por primera vez en la noche con los concursante de GH DÚO.

