ElXokas, rotundo sobre los impuestos: "El sistema está absolutamente corrupto"

ElXokas en su visita a 'El Hormiguero' de Pablo Motos este jueves, 22 de enero. Antena 3

En la era tecnológica en la que vivimos, televisión e internet convergen como nunca antes. Grandes figuras de la red irrumpen ahora en los platós tradicionales, ofreciendo al público una ventana de YouTube desde la televisión.

Un ejemplo reciente lo protagoniza El Hormiguero, que recibió este jueves al streamer El Xokas, uno de los creadores de contenido más influyentes de la red. El gallego, cuenta con más de 4.3 millones en Twitch y casi 3 millones en YouTube.

Para quienes desconocen qué significa ser streamer, él lo define como un presentador de televisión de gran éxito, pero en el mundo digital.

Pablo Motos y elXokas en 'El Hormiguero' Antena 3

Como todo personaje público, cuentan tanto con fans como con detractores. El creador de contenido es conocido en la red por no tener pelos en la lengua y decir siempre lo que piensa, y en el espacio de Pablo Motos no iba a ser menos.

Justo el presentador le preguntó sobre su opinión respecto a los impuestos, un tema que en varias ocasiones ha tratado en sus directos en redes sociales.

El creador de contenido respondió: "Estamos un poco sometidos, que una persona que se dedica a emprender y a dar puestos de trabajo tenga que soportar cargas en lugar de beneficios no tiene sentido. Una cuota de autónomo es injusta por cómo funciona".

Añadió que "el Estado tiene que ayudar y fomentar a que la gente emprenda", subrayando la importancia de apoyar a quienes generan empleo y actividad económica.

También explicó su opinión sobre los youtubers que deciden mudarse a Andorra para reducir impuestos. Aseguró que él no lo haría, porque sería "hipócrita luchar desde fuera en vez de desde dentro", aunque entiende que mucha gente opte por irse.

Además, ElXokas reconoció haber comprado un piso en Madrid con su propio dinero, pero reiteró que comprende que otros no quieran "someterse" al sistema fiscal actual.

Sobre política, se mostró crítico y contundente: "Veo la política mal, no creo en la partitocracia. No tenemos ni voz ni voto. El PP y el PSOE no cambian el modelo de sociedad. Desgraciadamente, el voto no sirve de mucho". Concluyó que "el sistema está absolutamente corrupto".

Hubo tiempo también para comentar la actualidad. Desde principios de este año, el Gobierno ha exigido que los coches incorporen la baliza V16, un dispositivo para señalizar averías y accidentes en la carretera.

La opinión del streamer respecto a este aspecto es que "se están riendo de nosotros". "El sistema de votos no está funcionando bien y repito, no es cuestión del PSOE. Cuando esté Feijóo o el PP, será igual".

Para finalizar, el creador resumió su postura con una frase contundente: "No es que no podamos jugar a las cartas, es que no tenemos cartas".

Está claro que los pensamientos y opiniones del streamer influyen en quienes lo siguen, convirtiéndolo en un creador de opinión especialmente entre el público joven. Sus ideales encuentran eco entre buena parte de su audiencia, consolidándolo como una voz influyente en la generación digital.

Con esta entrevista, El Hormiguero ha ofrecido una ventana desde la televisión hacia YouTube, acercando internet a las grandes masas y mostrando cómo los contenidos digitales y televisivos pueden complementarse y estar interconectados.