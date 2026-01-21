Risto Mejide, contundente en 'Todo es mentira' tras el accidente de tren: "¿Para qué pagamos impuestos?"

Hace unos días, Risto Mejide aseguraba a BLUPER que en Got Talent ponía fin a su etapa como jurado para emplear el "dardo de la palabra" a los "poderosos y no a los débiles".

Pues bien, este miércoles, 21 de enero, tres días después de la tragedia ferroviaria de Adamuz, el presentador ha protagonizado un durísimo y reflexivo editorial. En su discurso, Mejide reflejaba la indignación patente que existe en la población tras lo acontecido.

"Hoy podría ser el día en que cerrásemos ya esa nefasta lista de hasta 43 fallecidos", ha empezado diciendo, recordando el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Cataluña, que se cobraba la vida del maquinista.

Risto ha proseguido su crítica hacia la gestión pública y el uso de los impuestos en España exigiendo respuestas a los dirigentes.

"Habrá cosas que habrá que seguir preguntándose y habrá que indagar, no solo por las víctimas y sus familias, sino por absolutamente todos los compatriotas que alguna vez tenemos que tomar un tren, algo tan sencillo como cotidiano".

Risto Mejide en 'Todo es mentira'.

En ese instante, Risto ponía sobre la mesa el testimonio de Marimar, familiar de una de las víctimas en la colisión fatal entre ambos trenes. "Ella preguntaba a cámara: '¿Para qué pagamos impuestos?". Una cuestión "muy lícita, visto lo visto", añadía.

Justo después, el presentador pasaba a la acción: "Pagamos impuestos para que nos garanticen la máxima calidad de los servicios e infraestructuras, no para que nos digan que el tren vive en España su mejor momento de la historia cuando todas las evidencias dicen lo contrario".

"Pagamos impuestos para que nos infundan seguridad y confianza, no incertidumbre y caos"

"Pagamos impuestos para que se invierta en un mantenimiento lógico y responsable de las vías y de los trenes", ha proseguido, indignado con la dejadez ante las advertencias de los maquinistas y la necesidad de que tenga que ocurrir "una tragedia de magnitudes épicas para que se les haga caso".

"Pagamos impuestos para que tengamos alta velocidad, no velocidad variable según lo que vaya considerado Adif a cada hora del día", ha proseguido Mejide, recordando la reducción de velocidad en varios tramos de la línea Madrid-Barcelona.

Señala a Óscar Puente

Risto también ha señalado a Óscar Puente, ministro de Transportes: "Pagamos impuestos para que el máximo responsable nos proporcione información veraz, rigurosa y puntual, no para que nos dé soflamas propagandísticas".

"Pagamos impuestos para que nos infundan seguridad y confianza, no incertidumbre y caos", ha subrayado.

Risto Mejide y Óscar Puente.

Ya casi al final, Risto ha dado un golpe en la mesa. "Pagamos impuestos para que se compren los mejores materiales, no low cost", decía haciéndose eco de las denuncias sindicales. "Y para que la comisión de accidentes ferroviarios sea un organismo independiente, como nos exige Europa desde 2016”.

“Pagamos impuestos para que lo que tiene que funcionar funcione. Y si no funciona, hay que exigir responsabilidades”, concluía muy serio Risto en uno de los editoriales más duros, por su compromiso con "las víctimas, sus familias y todos los que alguna vez tenemos que coger un tren".