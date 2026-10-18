Pepa Bueno, 63 años: "De mi infancia recuerdo el lomo embuchado de mi Extremadura. Siempre iba en la maleta"

La infancia deja recuerdos que permanecen intactos con el paso del tiempo. Para Pepa Bueno, esos recuerdos tienen sabor extremeño y están ligados a sus padres, que murieron cuando ella era joven.

La periodista mantiene un vínculo especial con Extremadura, un lugar al que regresa a través de la memoria y de los sabores que marcaron sus primeros años. Nacida en Badajoz en 1963, Bueno creció en una familia de cuatro hermanas.

Su padre era agente de policía y su madre, ama de casa. Pasó parte de su infancia en Badajoz y en Villar del Rey, el pueblo al que acudía con sus padres y hermanas. Allí quedaron algunos de los recuerdos que todavía hoy conserva con cariño.

Pepa Bueno TVE

"Extremadura para mí es la infancia, es calorcito en el estómago y son mis padres que murieron pronto. Con ellos se rompió el cordón umbilical", contó a NIUS.

Una confesión con la que la comunicadora pone palabras a la nostalgia que siente cuando recuerda aquella etapa de su vida y los momentos compartidos con su familia.

"Me queda la nostalgia de aquellas navidades en la tierra", reconoció. Las fiestas y las visitas a Extremadura forman parte de ese pasado al que vuelve con cariño, aunque también con la melancolía de saber que algunas de las personas que lo hicieron especial ya no están.

Sin embargo, hay algo que permanece: la gastronomía. Cuando le hablan de Extremadura, Pepa Bueno reconoce que sabe perfectamente a qué se refieren y que la nostalgia aparece casi de inmediato.

Pepa Bueno en la redacción de Torrespaña. RTVE

"Cuando me hablan de Extremadura yo sé bien de qué me están hablando y entonces viene la nostalgia, pero siempre digo que es la mejor del mundo, porque se cura con jamón, con presa ibérica", explicó.

Los olores forman parte de esa misma memoria. En el programa A esta hora, de Canal Extremadura, resumió su vínculo con la tierra: "El olor que atraviesa mi vida es el de la jara y el jamón".

Entre esos sabores que la acompañan desde niña hay uno que ocupa un lugar especial: el lomo embuchado. La periodista lo recuerda como uno de sus platos favoritos, hasta el punto que nunca faltaba cuando preparaba la maleta.

"Yo soy mucho de lomo embuchado, es uno de mis platos favoritos. Eso siempre iba en la maleta", confesó. También recuerda a su padre, al que le gustaba preparar caldereta para llevar a Madrid.