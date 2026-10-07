Felipe González, 84 años, sobre su infancia: "Nunca fui buen estudiante. Mi madre se puso a trabajar a los 12 y le costaba leer"

Todos conocemos al Felipe González de los mítines, al estadista que gobernó España durante casi catorce años y al carismático líder que marcó toda una época.

Sin embargo, detrás del traje y el atril late la historia de un niño sevillano de posguerra que creció en un hogar donde el trabajo no era una elección, sino una absoluta necesidad vital.

Hoy, a sus 84 años, el histórico político echa la vista atrás para mostrar su faceta más íntima, vulnerable y humana.

Los cimientos de su vida se forjaron en la cultura del esfuerzo y en la austeridad de los años cuarenta.

Su padre, Felipe González Helguera, regentaba una modesta vaquería familiar en Sevilla que exigía sacrificios diarios desde la madrugada. "Era un hombre silencioso", añadió sobre él. Pero es al hablar de su madre, Juana Márquez, cuando la memoria del político rebosa mayor emoción.

"Mi madre era una mujer muy alegre, muy despierta y muy emprendedora", la describía el político andaluz.

"Tenía una relación muy entrañable con mi madre. Se había puesto a trabajar a los 12 años y le costaba incluso leer. No había terminado los estudios primarios y eso", recordó en una entrevista.

La infancia de Felipe González

Aquella mujer, que apenas pudo pisar la escuela, se desvivió de sol a sol para que sus hijos no heredaran las carencias que a ella le tocó sufrir.

Juana fue el auténtico motor emocional de la casa, una madre incansable que, con sus manos agrietadas, cimentó el futuro de quien terminaría liderando el país.

Pese a los enormes esfuerzos de sus padres por garantizarle la mejor educación posible, el joven Felipe no fue precisamente un alumno para enmarcar.

Lejos de la brillantez académica que se le presupone a un futuro presidente, su etapa en las aulas estuvo marcada por la falta de disciplina.

"Era un niño bastante normal. No me gustaba demasiado el colegio fuera de las clases obligatorias porque prefería estar en la calle. No era muy buen estudiante", confesó en el programa de Jordi Évole en 2022.

No fue hasta que pisó la Universidad de Sevilla para estudiar la carrera de Derecho cuando aquel chico rebelde centró la cabeza, descubrió su verdadera vocación política y comenzó a despuntar.

Pero mirar al pasado no solo le trae recuerdos tiernos, sino también confesiones profundamente amargas. Criado en un hogar donde la presencia y el cariño de sus padres eran constantes, González tuvo que ejercer, años más tarde, una paternidad radicalmente opuesta.

La Moncloa le exigió un peaje devastador, la ausencia familiar.

En un alarde de honestidad y arrepentimiento, no ha dudado en entonar el mea culpa sobre la crianza de Pablo, David y María, fruto de su matrimonio con Carmen Romero. "He estado muy ausente para mis hijos, no he sido un buen padre", llegó a confesar.

Hoy, alejado de la tensión de los despachos, aquel niño que suspendía exámenes y creció rodeado de vacas, abraza sus raíces más que nunca. La historia de España contada, por fin, desde la sinceridad del corazón.