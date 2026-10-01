David Summers, 62 años, sobre el éxito: "La fama solo te da mesa en un restaurante, importa hacer feliz a la gente"

Para David Summers, cantante de los Hombres G, la fama nunca ha sido el objetivo principal de su carrera. Pese a llevar décadas de éxito en la música, Summers tiene claro que el éxito no es sinónimo de felicidad.

En una entrevista para Cinemanía el vocalista ha reflexionado sobre qué conlleva la popularidad, restando importancia a las ventajas que pueda suponer.

"La fama realmente no es importante, la fama es importante para que te den una mesa en un restaurante o para que te den algún privilegio así mundano", expresó para el medio citado.

David Summers tocando. Gtres

Para el artista, esos pequeños privilegios asociados a la popularidad no son lo que da sentido a una trayectoria profesional. La fama puede facilitar determinadas situaciones de la vida cotidiana, pero no constituye el verdadero valor de dedicarse a la música.

"Lo importante es la música, lo importante es la genialidad, lo importante es hacer algo diferente y hacer feliz a la gente, que es nuestro trabajo", aseguró.

Summers sitúa la creación y la conexión con el público por encima del reconocimiento personal. Después de tantos años sobre los escenarios, su manera de entender el éxito está relacionada con escribir canciones que lleguen al público y conseguir provocar una emoción.

Su reflexión sobre la felicidad va en una dirección similar. El cantante considera que los bienes materiales no garantizan por sí mismos sentirse realizado.

"La felicidad no te la va a dar ni un coche, ni una mujer, ni una casa. La felicidad te la da el trabajo que te hace feliz", declaró en el podcast Lidia y Leo.

Para Summers, trabajar de algo que has soñado, te gusta o es tu pasión conlleva a una satisfacción completa. Esta idea está muy relacionada con una lección que en su día le dio su padre y que, según ha explicado, ha influido en su manera de afrontar la vida profesional.

David Summers en pleno concierto de los Hombre G. Cedida

"Mi padre siempre me decía 'intenta siempre trabajar para no tener jefe. Que seas tú el que llame a la gente'. No entiendo la vida de otra manera", recordó.

Su trayectoria con Hombres G refleja muy bien la frase que le inculcó su progenitor. Ser famoso o ganar mucho dinero es algo secundario, lo importante es hacer feliz a la gente, que cuando le escuchen se les remueva algo en su interior.

La clave está en hacer algo diferente, disfrutar de lo que uno hace y conseguir que otras personas sean felices a través de ese trabajo.