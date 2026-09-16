Paz Vega, 50 años: "Hago ejercicio cuando puedo, evito los ultraprocesados y siempre me aplico protección solar"

Paz Vega ha hecho de la naturalidad una de sus principales señas de identidad. La actriz, que continúa compaginando su carrera delante y detrás de las cámaras con diferentes proyectos profesionales, también ha hablado en varias ocasiones sobre los hábitos que sigue para cuidarse.

A sus 50 años, reconoce que no es partidaria de complicar demasiado sus rutinas y apuesta por mantener unos cuidados sencillos, tanto para su piel como para su alimentación y bienestar físico.

"Mi rutina es muy sencilla. Hidratarme la piel es básico, limpiarla muy bien después de alguna sesión de trabajo en donde he tenido que usar maquillaje y protegerla del sol", reveló a Vogue México.

Paz Vega José Ignacio Viseras GTRES

En su caso, la constancia tiene más peso que la cantidad de productos que utiliza. "No soy el tipo de persona que tiene muchas cremas".

La actriz presta especial atención a la protección frente el sol, uno de los aspectos que considera imprescindibles dentro de sus cuidados diarios. "Me pongo protección tanto en verano como en invierno", ha explicado dejando claro que este hábito no solo se limita a los meses de mayor exposición solar.

Su rutina de belleza tampoco requiere demasiado tiempo. De hecho, cuando necesita arreglarse rápidamente, recurre a unos pocos productos con los que consigue un resultado sencillo y natural.

"Cuando voy con prisa y quiero lucir bien y bella utilizo una BB Cream. Me maquillo los labios con algún labial y añado un poco de máscara de pestañas. Con esto que me lleva 2 minutos puedo lucir bien en cualquier ocasión ya sea en una mañana de shopping o en una velada nocturna".

Paz Vega Gtres Gtres

Para Vega, además, el concepto de belleza no está únicamente relacionado con el aspecto físico. "Creo que la belleza sobre todo es equilibrio. El estar bien, el sentirte bien, el verte tú bien", expresó en el podcast de Carmen Peñas.

Esa búsqueda de equilibrio también está presente en su alimentación. "Procuro cenar pronto e intento llenar mi carrito de alimentos naturales y evitar los ultraprocesados", declaró en el podcast.

El ejercicio también forma parte de su rutina, aunque Paz Vega reconoce que no siempre puede mantener la misma frecuencia. Su objetivo pasa por mantenerse activa y encontrar actividades que pueda incorporar en su día a día. "Procuro hacer ejercicio siempre que puedo", ha contado.

Entre las disciplinas que practica se encuentra el pilates y el caminar. "Camino y hago pilates", explicó. Dos actividades que le permiten mantenerse en movimiento sin necesidad de convertir el ejercicio en una rutina excesivamente exigente.