La frase de Arturo Pérez-Reverte que aplauden los psicólogos: "Es un error grave mirar al pasado con los ojos del presente"

Arturo Pérez-Reverte, uno de los autores más leídos e influyentes de nuestro país, destaca siempre por su contundencia a la hora de analizar la realidad.

Acostumbrado a debatir sobre nuestra memoria cultural, el académico de la RAE pronunció hace tiempo una reflexión que ha trascendido hasta convertirse en toda una máxima vital: "Es un error grave mirar al pasado con los ojos del presente".

Aunque el contexto original de esta frase apunta directamente a la revisión histórica (una crítica frontal al hábito moderno de juzgar con valores éticos del siglo XXI los acontecimientos ocurridos hace cientos de años), el ámbito de la psicología clínica ha aplaudido y adoptado esta reflexión por su profunda e innegable aplicación en nuestro desarrollo personal.

Desde la perspectiva del bienestar emocional, aplicar esta frase a nuestra propia vida es un ejercicio de supervivencia.

Los expertos en salud mental advierten constantemente sobre un hábito tóxico muy común que destruye la autoestima, la rumiación.

A menudo pasamos horas mortificándonos por decisiones que tomamos años atrás, relaciones que gestionamos mal o errores laborales, fustigándonos con la información, la experiencia y la madurez que poseemos hoy.

Mirar nuestro pasado personal con los ojos del presente genera una culpa irracional.

La reflexión de Pérez-Reverte

Como señalan los psicólogos, caemos en una trampa cognitiva conocida como el sesgo retrospectivo.

Olvidamos que nuestro 'yo' de hace cinco, diez o veinte años tomó aquellas decisiones basándose en los recuerdos emocionales, los miedos y el contexto vital que tenía en ese momento exacto.

Exigirle a esa versión anterior que actuara con la sabiduría que nos ha dado precisamente ese error, es una crueldad hacia nosotros mismos.

La contundente frase de Pérez-Reverte conecta de manera directa con un pilar clave en la terapia moderna, la autocompasión.

Pérez-Reverte Archivo

No se trata de victimizarse ni de evadir responsabilidades, sino de perdonarnos.

Consiste en entender que el pasado es un territorio inalterable y que hicimos lo que pudimos con las herramientas que teníamos.

Aceptar esta premisa nos libera del peso de la culpa crónica que arrastran muchas personas en terapia.

Los profesionales insisten en que usar el presente para castigar al pasado solo consigue paralizar y amargar nuestro futuro.

En definitiva, la brillante advertencia del escritor nos invita a observar nuestra propia historia personal no como un tribunal de justicia implacable, sino como un lugar de aprendizaje.

El presente debe servirnos siempre para aprender del ayer, pero nunca para condenarlo.