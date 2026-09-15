Shakira, 49 años: "Desayuno huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido de frutos rojos"

Resulta innegable que Shakira atraviesa una de las etapas personales y profesionales más vibrantes de su vida.

A sus 49 años, la cantante colombiana sigue llenando estadios, dominando las listas de éxitos internacionales y exhibiendo una forma física envidiable que despierta la admiración de sus millones de seguidores.

Pero, ¿cuál es el verdadero combustible que mantiene intacta la vitalidad de la de Barranquilla?

Más allá de la genética y de sus archiconocidas y exigentes rutinas de baile, la clave de su bienestar reside en la cocina.

La artista ha encontrado la fórmula del éxito a través de una dieta estricta, nutritiva y muy bien planificada, en la que también hay espacio para la nostalgia y los caprichos.

El motor de las jornadas de la intérprete arranca cada mañana con un ritual innegociable. Tal y como ha revelado su entrenadora personal de confianza, Anna Kaiser, la artista es tremendamente metódica con su primera comida del día.

"Cada día desayuno huevos o aguacate con aceite de oliva, tomate, sal marina y un batido de frutos rojos y proteína vegetal o verde", ha llegado a explicar la propia Shakira para detallar su menú matutino.

Este plato no es, ni mucho menos, fruto de la casualidad.

Se trata de un auténtico cóctel nutricional diseñado al milímetro para saciar y aportar energía de larga duración.

Los huevos le otorgan la proteína esencial para la recuperación y el tono muscular.

Por su parte, el aguacate y el chorrito de aceite de oliva virgen extra actúan como una fuente excepcional de grasas insaturadas.

El desayuno de Shakira

El toque fresco del tomate aporta vitaminas, mientras que el batido de frutos rojos completa la ecuación con una potente dosis de antioxidantes y fibra, una combinación que los nutricionistas aplauden por ser ideal para comenzar el día de forma equilibrada.

Pero la disciplina de Shakira no concluye tras el desayuno. Para mantener su metabolismo constantemente activo, la cantante sigue una pauta clara: realiza pequeñas ingestas cada tres o cuatro horas.

Durante los almuerzos y las cenas, la estructura se repite, dando siempre prioridad absoluta a las proteínas magras y a los vegetales.

Además, si el hambre aprieta a media tarde, la colombiana recurre a sopas saciantes, un excelente truco para evitar llegar a la última comida del día con demasiada ansiedad.

Sin embargo, ni siquiera una estrella global de su calibre vive únicamente de batidos verdes y macronutrientes calculados.

Cuando los focos se apagan y llega el momento del disfrute, Shakira tiene muy definidos sus refugios gastronómicos.

La artista es una confesa apasionada de los mariscos y, para los momentos en los que el cuerpo le pide un respiro dulce, nunca oculta su debilidad por el chocolate.

Pero si existe un tipo de gastronomía que verdaderamente reconforta su alma y la transporta de forma directa a sus raíces, esa es la comida árabe.

Hija de William Mebarak, de ascendencia libanesa, la cantante creció en un hogar impregnado por los intensos aromas y especias del Medio Oriente.

Esos platos tradicionales no solo lideran el ranking de sus favoritos indiscutibles, sino que representan un puente emocional hacia su infancia en Barranquilla.

Un recordatorio en la mesa de que, por muy estricta que sea su rutina y por muy lejos que la haya llevado su carrera, siempre guarda un hueco para los sabores que le recuerdan de dónde viene.