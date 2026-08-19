Marta Flich, 48 años: "Me hubiera gustado tener a mi hija mucho antes, para mí es un sueño hecho realidad"

La maternidad llegó para Marta Flich a los 44 años, una experiencia que la presentadora y actriz ha descrito como una de las más importantes de su vida. Lejos de ocultar que le hubiera gustado ser madre antes, reconoce que su hija era muy deseada y que su llegada ha supuesto un cambio profundo.

"Me fue muy bien el embarazo. Tuve un parto extraordinario, me fue todo de cine. En lo emocional era muy deseada. Para mí es un sueño hecho realidad tenerla conmigo", expresó en una entrevista para Lecturas.

Una experiencia que recuerda con especial felicidad y que, según cuenta, vivió con mucha ilusión desde el principio.

Marta Flich. Mediaset

Precisamente por eso, Flich reconoce que, si hubiera podido elegir, habría adelantado el momento de convertirse en madre. "Me hubiera gustado tenerla mucho antes para conocerla muchísimos años, para estar muchísimos años juntas", confesó.

Una reflexión que muestra sus ganas de disfrutar al máximo del tiempo junto a su hija y de acompañarla durante todas sus etapas del crecimiento.

La presentadora no escatima en elogios cuando habla de la pequeña. "Ella es una niña feliz, despierta. Tiene mucho sentido del humor, le encanta bailar, es sociable. Todo lo bueno que te diga de ella es poco".

La conciliación entre maternidad y trabajo también ocupa un lugar importante en su día a día. En su caso, reconoce contar con unas condiciones que le permiten organizarse con cierta facilidad.

"Tengo unos horarios muy buenos y la mayor parte del tiempo que estoy trabajando, ella está en el cole. Edu -su pareja- trabaja también en la tele, pero tiene horarios más flexibles y nos apañamos bastante bien".

A esta posibilidad de organizarse se une también la ayuda externa con la que cuenta su familia. "Afortunadamente, tenemos el grandísimo privilegio de poder pagar a una persona que nos ayuda. Cuando se despierta mi hija, me gusta siempre estar y que me vea, verla despertar y sonreír, y ya jugar desde bien temprano".

Marta Flich Mediaset

La llegada de su hija ha cambiado también la percepción de sí misma. "A nosotros nos ha sumado. Yo soy mejor con mi hija que sin ella, me ha aportado mucho", afirmó.

Por el momento, Flich no se plantea ser madre de nuevo. "La biología da para lo que da. Soy muy consciente y hasta aquí hemos llegado".

Así, a los 48 años, Marta Flich ha encontrado una nueva rutina en la que su hija ocupa, sin duda, uno de los lugares más importantes.