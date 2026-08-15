Iñaki Gabilondo, 83 años: "Cuando te levantas a las 4 de la mañana, desayunas muy fuerte y cenas temprano"

Durante décadas, la radio de primera hora ha estado ligada a la voz de Iñaki Gabilondo, uno de los periodistas más reconocidos de España.

Detrás de sus largas jornadas frente al micrófono había una rutina muy marcada, especialmente en lo relacionado con la alimentación.

Precisamente, en una entrevista concedida a la Cadena SER, el periodista recordó cómo los horarios extremos de la radio condicionaron sus hábitos diarios y le llevaron a adoptar una forma de comer muy diferente a la habitual.

"Se come muy diferente cuando haces un programa de seis de la mañana a doce del mediodía" Iñaki Gabilondo

Cuando la mayoría de personas todavía dormía, Gabilondo ya comenzaba su jornada laboral. Los madrugones para ponerse al frente de programas que arrancaban a primera hora hicieron que el desayuno se convirtiera en la comida más importante del día.

"Cuando te levantas a las cuatro y media de la mañana, desayunas muy fuerte, pasas de puntillas por el mediodía y luego cenas temprano muy fuerte", explicó durante la entrevista.

El periodista relató que esta organización de las comidas nació durante sus años universitarios en Pamplona, cuando empezó a acostumbrarse a un modelo que él mismo definió como "horario americano".

Se trataba de una distribución basada en desayunos abundantes para afrontar la actividad de la mañana, comidas más ligeras para no perder el ritmo durante la jornada y cenas tempranas que permitieran completar la ingesta diaria.

Gabilondo reconocía que trabajar en la radio de madrugada transformaba por completo la relación con la comida. "Se come muy diferente cuando haces un programa de seis de la mañana a doce del mediodía", aseguraba en dicha entrevista.

Así, su rutina quedaba estructurada alrededor de tres momentos clave: un desayuno contundente al inicio del día, una comida ligera al mediodía y una cena temprana y más completa.

Un esquema que, según explicaba el propio periodista, no fue una decisión puntual, sino una costumbre adquirida con el paso de los años y vinculada directamente a su profesión.