Miguel Bosé, 70 años: "Ni se os ocurra mirar el eclipse. Mal rollo, malas consecuencias"

Cuando parecía que las aguas bajaban tranquilas en el entorno digital de Miguel Bosé, el huracán ha vuelto a desatarse.

Y esta vez, el telón de fondo no podría ser más espectacular: el histórico eclipse solar que tiene a España mirando al cielo.

Mientras millones de personas se preparan con sus gafas protectoras para disfrutar del hito astronómico, el icónico intérprete de Amante bandido ha vuelto a utilizar su cuenta oficial de X (antes Twitter) como su altavoz particular, lanzando unas declaraciones que, en cuestión de minutos, han incendiado la plataforma.

El origen de este nuevo terremoto digital se encuentra en su última publicación, un mensaje que ya acumula millones de impresiones y que no ha dejado a nadie indiferente.

Fiel a ese estilo directo, sin filtros y profundamente controvertido que ha adoptado en los últimos años, Bosé ha aprovechado la expectación global por el eclipse para cargar con dureza contra las estructuras del poder.

"Ni se os ocurra mirar el eclipse. Mal rollo, malas consecuencias", publicó este miércoles a las 7.00 horas en la conocida red social.

Aunque X es un ecosistema acostumbrado al debate visceral, el mensaje del cantante ha roto las barreras de la aplicación para colarse en tertulias y grupos de WhatsApp.

NI SE OS OCURRA MIRAR EL ECLIPSE. MAL ROLLO. MALAS CONSECUENCIAS. — Miguel Bosé (@boseofficial) August 12, 2026

En su texto, Bosé retoma su cruzada personal contra las narrativas oficiales y la Agenda 2030.

No es la primera vez que el artista abraza teorías alternativas (su postura negacionista durante el COVID o la DANA marcó un antes y un después en su imagen), pero vincular un fenómeno natural y astronómico con sus habituales conspiraciones ha disparado todas las alarmas entre la comunidad científica y sus detractores.

Para comprender la magnitud de estas declaraciones, es necesario analizar la evolución del perfil público del artista.

Atrás quedó la figura intocable que copaba portadas exclusivamente por sus éxitos musicales. Hoy, el Bosé que interactúa con la audiencia es una figura sumamente polarizante que no teme pisar charcos.

Miguel Bosé y las teorías negacionistas

Para un sector cada vez más ruidoso de la red, el cantante es un "despertador de conciencias", un hombre dispuesto a sacrificar su reputación para contar verdades incómodas mientras el resto del mundo "mira distraído al cielo".

Sin embargo, para la otra mitad del tablero virtual, sus tuits representan un irresponsable altavoz de desinformación.

La cascada de reacciones ha sido inmediata: mientras unos aplauden su rebeldía, otros exigen a los responsables de la red social que limiten su cuenta para que el esoterismo no empañe un evento de divulgación científica.