Anne Igartiburu, 57 años: "Desayuno a las 11 una tostada con aguacate y ceno fruta, yogur, kéfir y huevo a las 18:30"

Anne Igartiburu (57 años) es, sin lugar a dudas, uno de los rostros más icónicos y queridos de la televisión en España.

Tras décadas frente a las cámaras, la presentadora vasca luce una vitalidad envidiable y una figura estilizada que muchos se preguntan cómo consigue mantener.

Lejos de dietas milagro, batidos sustitutivos o restricciones imposibles, el gran secreto de su bienestar reside en la constancia, la alimentación consciente y una práctica cada vez más popular: el ayuno intermitente.

La rutina de Anne Igartiburu

En una etapa en la que las redes sociales bombardean con tendencias nutricionales extremas, Igartiburu ha decidido sincerarse sobre cómo es su disciplina en el día a día.

"Llevo una alimentación saludable. Soy muy cuidadosa con lo que meto en mi cuerpo y en mi mente. Hago ayuno intermitente a diario: ceno temprano con mis hijos y estoy entre 12 y 16 horas sin comer", explicaba sobre sus hábitos.

El ritmo circadiano de la comunicadora marca por completo sus horarios. A diferencia de quienes saltan de la cama con el instinto de ir directos a la nevera, Anne prefiere darle un largo descanso a su sistema digestivo.

Sus mañanas comienzan con algo ligero para engañar al estómago, como una infusión o un café solo, pero el verdadero desayuno sólido se hace esperar bastante.

"No tomo nada más hasta las 11:00. A esa hora ingiero una tostada con aguacate... Esto me funciona muy bien y no estoy nunca cansada", detalla la presentadora.

Esta primera ingesta le aporta las grasas saludables y la saciedad necesarias para arrancar con energía el segundo tramo de la mañana, preparándola para su plato principal del día.

Fiel a unos horarios que se acercan más a la Europa nórdica que a las costumbres españolas, su momento de mayor ingesta calórica ocurre poco después del mediodía.

"La comida potente la hago sobre las 13:30 o 14:00 horas. Ahí como carne, verdura, me tomo un yogur, otro cafecito...", añade, dejando claro que no se priva de macronutrientes esenciales como las proteínas y los carbohidratos.

Además, prima siempre la calidad del producto: consume comida ecológica que cocina ella misma e incluso cultiva parte de sus alimentos en la huerta que tiene en su propia casa.

Sin embargo, lo que más sorprende a muchos de sus seguidores es la hora en la que Anne decide dar por finalizadas sus comidas diarias.

Para lograr ese descanso profundo de hasta 16 horas, la presentadora adelanta su cena a la media tarde.

"Yo hago la última ingesta a las 18:30 o 19:00, más o menos. A esa hora hago una especie de merienda ligera, ceno fruta y huevo, y ya no tomo nada hasta la mañana siguiente", explicó.

Esta última comida temprana es, para ella, la piedra angular de su descanso de calidad y su buena salud: "Así duermo súper bien y me levanto ligera".

Para Igartiburu, el éxito de su estado físico y mental no solo radica en qué alimentos elige, sino en cuándo decide consumirlos, demostrando que escuchar al propio cuerpo y abrazar una rutina sosegada es la mejor receta contra el paso de los años.