Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez ya se han casado: la fotografía de sus alianzas que confirma la boda del año

Georgina y Cristiano en una imagen extraída de su Instagram. Redes Sociales

Ahora sí: Cristiano Ronaldo (41 años) y Georgina Rodríguez (32) se han casado, ya son marido y mujer. Desde finales del pasado mes de julio venían sonando rumores de boda. Se dijo que el casario sería el 1 de agosto en Madeira, Portugal.

Más tarde, se afirmó que tendría lugar el día 8. Finalmente, ha sido este martes, 11 de agosto, cuando ambos han estrenado estado civil; ya no hay especulación y sí una fotografía que despeja toda duda: Ronaldo y Georgina ya están casados.

A última hora de la tarde, Ronaldo y Georgina han sorprendido a sus millones de seguidores al anunciar, a través de Instagram, y de manera conjunta, que sus vidas están entrelazadas ante los ojos de Dios.

El futbolista portugués ha compartido una imagen en la que aparecen las manos de ambos, una sobre otra, luciendo sendas alianzas, junto a un escueto mensaje: "❤️🥂".

Una fotografía que, sin necesidad de más palabras, confirma el paso por el altar de la pareja.

El enlace ha tenido lugar en la más absoluta intimidad y lejos de los focos. Parecía que, después de tanto ruido informativo, Cristiano y Georgina han conseguido mantener en secreto uno de los acontecimientos más importantes de su vida privada.

La información ha sido corroborada por el Daily Mail, que ha hablado con un representante de Cristiano Ronaldo para conocer los detalles del enlace.

El portavoz ha asegurado: "Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casaron hoy en una ceremonia civil celebrada en Cascais, Portugal, y ahora son oficialmente marido y mujer. La ceremonia fue un momento privado e íntimo al que asistieron sus cinco hijos".

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Gtres

La confirmación del astro portugués y de la influencer llega después del bulo que se vivió en Funchal, Madeira, el pasado fin de semana.

Más de 2.000 personas se concentraron frente a la catedral de la ciudad convencidas de que allí tendría lugar el enlace entre el futbolista y Georgina Rodríguez.

Los rumores habían cobrado fuerza en redes sociales y medios británicos, especialmente después de que Katia Aveiro compartiera imágenes de su viaje a la isla.

Sin embargo, la multitud se llevó una sorpresa cuando un Rolls-Royce llegó al templo: la mujer que bajó del vehículo no era Georgina, sino Fátima Nicole Cunha Teixeira, una joven madeirense que se casaba con Fábio Ramos.

El párroco confirmó, además, que Cristiano no tenía ninguna boda reservada allí y que ese era el único enlace previsto aquel día.

Sea como fuere, a falta de mayores y exactos y fidedignos datos, lo que es un hecho es que la dupla ya está casada.

Historia de amor

La historia de amor entre Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez comenzó en 2016, cuando se conocieron en una tienda de lujo en Madrid donde ella trabajaba como dependienta.

A partir de ese encuentro, su relación evolucionó con rapidez y se consolidó como una de las parejas más mediáticas del mundo.

Georgina pasó de la discreción absoluta a convertirse en un apoyo fundamental para el futbolista, acompañándolo en sus cambios de equipo, mudanzas internacionales y compromisos profesionales.

Con el tiempo, la pareja ha construido una vida familiar sólida, marcada por la exposición pública pero también por una dinámica muy unida, que Georgina muestra con frecuencia en sus redes sociales y en su docuserie.

En cuanto a su familia, Ronaldo y Georgina tienen una hija en común, Alana Martina, nacida en 2017.

Además, ambos comparten la crianza de los otros hijos del futbolista: Cristiano Jr., nacido en 2010, y los mellizos Eva y Mateo, nacidos en 2017 mediante gestación subrogada.

En 2022, la pareja esperaba mellizos, pero solo nació la pequeña Bella Esmeralda, mientras su hermano falleció durante el parto, un episodio que marcó profundamente a la familia.

Hoy, los cinco niños forman un núcleo familiar muy unido que acompaña a la pareja en sus constantes viajes y cambios de residencia, convirtiéndose en el centro de su vida personal y en la imagen más visible de su historia de amor.