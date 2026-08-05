El refugio de Jesulín (52 años): 31.000 habitantes, campanario de estilo barroco y fortaleza árabe

Lejos del foco mediático y de las apariciones televisivas, Jesulín de Ubrique ha encontrado en Arcos de la Frontera el lugar donde desarrollar una vida mucho más tranquila.

El diestro reside desde hace años en una finca situada en las inmediaciones de este histórico municipio gaditano, uno de los pueblos blancos más emblemáticos de Andalucía, conocido por su patrimonio monumental, sus calles empedradas y su privilegiada ubicación sobre un espectacular peñón.

Con poco más de 31.000 habitantes, Arcos de la Frontera combina la esencia de un pueblo tradicional con una importante oferta cultural y turística.

Arcos de la Frontera. iStock.

Su casco histórico, declarado Bien de Interés Cultural, conserva el trazado heredado de la época musulmana, con estrechas callejuelas, plazas llenas de encanto y numerosos miradores desde los que contemplar el valle del río Guadalete.

Es precisamente en este entorno donde Jesulín disfruta de una vida alejada del bullicio. La finca en la que vive junto a su familia se encuentra rodeada de naturaleza y ofrece la privacidad que el torero siempre ha buscado.

La zona, además, destaca por sus grandes extensiones de terreno, explotaciones agrícolas y ganaderas y un paisaje típicamente gaditano que invita a la desconexión.

Sin embargo, uno de los grandes símbolos de Arcos de la Frontera es la Basílica Menor de Santa María de la Asunción, construida sobre los restos de una antigua mezquita.

Su campanario, de marcado estilo barroco, se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles del municipio y domina el perfil urbano desde lo alto del casco antiguo.

El templo mezcla elementos góticos, renacentistas y barrocos, reflejo de las distintas etapas constructivas que atravesó durante varios siglos.

Campanario de la basílica de Santa María en Arcos de la Frontera. iStock.

La huella de Al-Ándalus también permanece muy presente en la localidad. Sobre el punto más elevado del pueblo se levanta el Castillo de los Duques, una antigua fortaleza de origen árabe que desempeñó un papel estratégico durante la dominación musulmana y posteriormente tras la conquista cristiana en el siglo XIII.

Más allá de sus monumentos, el municipio destaca por su oferta gastronómica y su estrecha relación con el campo andaluz.

Los olivares, viñedos y dehesas que rodean la localidad forman parte del paisaje cotidiano que acompaña la vida de quienes, como Jesulín, han elegido esta zona para establecer su residencia.

Además, la cercanía con ciudades como Jerez de la Frontera o Cádiz, junto con la tranquilidad que ofrece el entorno rural, convierten a Arcos de la Frontera en un enclave especialmente atractivo para quienes buscan calidad de vida sin renunciar a los servicios esenciales.