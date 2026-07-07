Roberto Leal, 47 años: "Desayuno un mollete de Antequera o tostadas de pan de espelta con aceite, tomate y jamón"

Atravesando su mejor momento profesional y personal, Roberto Leal se asoma cada tarde a nuestras pantallas derrochando una energía y una agilidad que parecen inagotables.

A sus 47 años, el periodista de Alcalá de Guadaíra luce un físico impresionantemente tonificado y una vitalidad que firmaría cualquier veinteañero. Lejos de fórmulas mágicas o atajos, el "elixir de la eterna juventud" del andaluz se cimenta sobre pilares muy reales: una disciplina deportiva inquebrantable basada en la fuerza, una nutrición cuidada con sentido común y, por supuesto, un amor innegociable a las raíces gastronómicas de su tierra.

El motor de su ajetreada jornada se enciende a primera hora de la mañana. Como buen madrugador, Leal sabe que la primera comida del día es crucial para mantener la concentración bajo los focos y aguantar el ritmo.

"Desayuno un mollete de Antequera o tostadas de pan de espelta con aceite, tomate y jamón. Algo de fruta y un café con leche entera. A media mañana, lo repito", revela el presentador al detallar sus hábitos en una entrevista en XL Semanal.

Esta elección es un homenaje a la dieta mediterránea y un chute de energía perfectamente equilibrado. Los carbohidratos complejos de la espelta o del tradicional pan andaluz le proporcionan saciedad, el aceite de oliva virgen extra le aporta grasas cardiovasculares y el jamón suma proteína de altísima calidad. Todo ello acompañado siempre de un café solo y sin azúcar.

Sin embargo, el verdadero secreto detrás de su espectacular transformación física no está en sumar kilómetros sin sentido, sino en entrenar con inteligencia.

Aunque en el pasado fue un gran apasionado de las maratones y de correr largas distancias, el presentador ha reorientado su enfoque deportivo para proteger su masa muscular y lograr el físico que luce hoy.

La rutina de Roberto Leal

Tal y como él mismo ha contado recientemente, su gran descubrimiento ha sido el CrossFit, una disciplina que combina con exigentes rutinas de fuerza. El presentador suele entrenar entre cinco y seis días a la semana, confesando que ahora su prioridad es el tono físico.

"Combino el CrossFit con entrenamientos de fuerza. Si realmente lo complementase con correr mucho, no llegaría a este punto". Gracias a este cambio, trabaja la movilidad, la flexibilidad y la potencia muscular, algo fundamental al cruzar la barrera de los 40 años para acelerar el metabolismo y evitar lesiones.

En cuanto a la alimentación durante el resto del día, Leal no cree en las dietas extremas ni restrictivas, sino en la planificación a través de la regla del 80/20.

Su filosofía es clara, hacer las cosas bien el 80% del tiempo apostando por alimentos reales, verduras, proteínas magras y evitando ultraprocesados, pero reservando un 20% para disfrutar, descansar y desconectar sin culpa. A sus 47 años, Roberto Leal ha demostrado que el secreto antiedad definitivo no tiene misterios inalcanzables. Consiste en madrugar, no saltarse los entrenamientos de fuerza, disfrutar de un buen mollete andaluz sin remordimientos y entender que la constancia es, sin duda, el mejor cosmético que existe.