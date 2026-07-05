Merche, 52 años: "Me acuesto a las 10 de la noche y desayuno siempre un café y un pan tostado con aceite y tomate"

Después de más de dos décadas sobre los escenarios, Merche tiene claro que cuidar el cuerpo y respetar los horarios es imprescindible para mantener el ritmo que exige su profesión.

La artista, que continúa recorriendo España con sus conciertos y nuevos proyectos musicales, ha confesado que lleva una vida muy ordenada y que, lejos de trasnochar cuando no trabaja, prefiere madrugar y aprovechar las primeras horas del día.

"Soy diurna. Me acuesto muy temprano, la noche para dormir", ha explicado. De hecho, siempre que su agenda se lo permite, intenta estar en la cama sobre las diez de la noche. Un hábito poco habitual en el mundo del espectáculo, pero que considera fundamental para descansar.

Merche, 52 años Gtres

Las mañanas también tienen un ritual que rara vez rompe. "No abro los ojos si no tengo un café. Siempre desayuno con mi hija y la llevo al cole", ha contado.

Ese rato antes de comenzar el día se ha convertido en uno de sus momentos favoritos, ya que le permite compartir tiempo con su hija antes de que cada una continúe con sus obligaciones.

Su desayuno tampoco tiene grandes secretos. Merche apuesta por una fórmula tan sencilla como efectiva: un café acompañado de una tostada con aceite de oliva virgen extra y tomate, uno de los desayunos más representativos de la dieta mediterránea.

Esta combinación aporta hidratos de carbono de absorción lenta, grasas saludables, vitaminas y antioxidantes, proporcionando la energía necesaria para comenzar la jornada sin necesidad de recurrir a alimentos ultraprocesados.

La cantante siempre ha defendido que no cree en las dietas milagro ni en las restricciones extremas, sino en mantener una alimentación variada y unos hábitos constantes.

En su caso, el descanso juega un papel tan importante como la comida, especialmente teniendo en cuenta el esfuerzo físico que supone subirse a un escenario y ofrecer conciertos durante horas.

Además, esa rutina matutina le ayuda a mantener un equilibrio entre su faceta profesional y su vida personal. A pesar de los viajes, las grabaciones y las actuaciones, procura conservar pequeñas costumbres cotidianas, como desayunar tranquilamente o acompañar a su hija al colegio.

Con horarios regulares, un desayuno saludable y la prioridad de dormir bien, Merche demuestra que no hacen falta grandes sacrificios para cuidarse.

Su filosofía pasa por escuchar al cuerpo, respetar los tiempos de descanso y apostar por hábitos sencillos que le permitan seguir disfrutando de la música con la misma energía que el primer día.