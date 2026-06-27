El restaurante de carretera donde Alaska es una clienta habitual: "Las mejores rosquillas que he comido nunca"

Hay descubrimientos gastronómicos que llegan sin avisar. Sin recomendaciones de influencers, sin listas de los mejores restaurantes del año ni reservas con meses de antelación. Solo una parada imprevista en la carretera y una sorpresa mayúscula al otro lado de la puerta.

Eso es exactamente lo que le ocurrió a Alaska y a su compañero en Fangoria, Nacho Canut, cuando encontraron Los Chopos, un bar de carretera ubicado en La Gineta, un pequeño municipio de la provincia de Albacete.

La cantante, uno de los rostros más reconocibles de la cultura popular española y estandarte indestructible de la movida madrileña, no suele guardar silencio cuando algo le entusiasma. Y Los Chopos la entusiasmó. La banda lo ha descrito como un "sorpresón" al compartir sus recomendaciones con la Guía Repsol para la edición de Soletes de verano 2026.

"Una carta buenísima y productos artesanos. Para muestra, las mejores rosquillas que hemos comido nunca", aseguran Alaska y Nacho Canut sin ningún tipo de ambigüedad.

El establecimiento, situado a la salida 55-56 de la Autovía de Alicante, es de esos locales que desafían la lógica del turismo gastronómico moderno. Sin aparente glamour, sin pretensiones, pero con esa cocina honesta y arraigada en el producto local que resulta imposible de fingir.

Los Chopos lleva años siendo un secreto bien guardado para los conductores que transitan por esa vía, y ahora, con el respaldo de uno de los nombres más grandes del pop español, ese secreto ha dejado de serlo.

No es la primera vez que Alaska demuestra tener un olfato especial para los lugares auténticos. Entre sus favoritos en Madrid figura Home Burger, en la calle Silva, donde presume de conocer las mejores patatas fritas de la ciudad.

Alaska y Nacho Canut y el restaurante de carretera que han seleccionado para la Guía Repsol.

También frecuenta el restaurante Zara, en la calle Barbieri, un local de cocina cubana tan íntimamente ligado a ella que incluso tiene un plato con su nombre en la carta: "El Favorito de Alaska", una combinación de ropa vieja y picadillo criollo con arroz blanco, tal como le gusta pedirlo a ella.

Pero si hay algo que define a Alaska más allá de su música y su imagen es una autenticidad a prueba de modas. Y esa misma autenticidad es la que la llevó a detenerse en un bar de carretera en un pueblo manchego y a salir de allí convertida en fan incondicional de unas rosquillas artesanas.

En un momento en que la gastronomía española mira constantemente hacia los restaurantes con estrella y los chefs mediáticos, el gesto de Fangoria tiene algo de reivindicación, la buena cocina no entiende de etiquetas ni de códigos postales.

Los Chopos, ese bar al que cualquiera podría pasar de largo a 120 kilómetros por hora, acaba de recibir el mejor aval posible. No un sol de la Guía Michelin, sino la frase más directa y sincera que puede dedicarle una cliente: "Las mejores rosquillas que hemos comido nunca". Con Alaska diciendo eso, la parada en La Gineta ya no es opcional.