La playa donde veranea Paula Vázquez: pueblo marinero de 600 habitantes, Bandera Azul y donde comer el mejor pulpo

Cuando las cámaras dejan de grabar, Paula Vázquez siempre tiene claro cuál es el rumbo a seguir. La popular presentadora y modelo ferrolana no busca destinos exóticos ni islas privadas para desconectar; su refugio personal, ese lugar donde el reloj parece detenerse y los recuerdos de la infancia cobran vida, se encuentra en la costa coruñesa.

Hablamos de Pantín, una pequeña parroquia perteneciente al municipio de Valdoviño.

Con apenas 600 habitantes censados durante gran parte del año, este rincón gallego encarna la esencia de la tranquilidad. Lejos del ruido y del asfalto, Pantín ofrece a la presentadora de TVE la conexión directa con sus raíces.

Ella misma ha confesado en diversas ocasiones que los largos veranos de su niñez jugando a las cartas y al parchís en esta aldea, muy cerca de su Ferrol natal, son sus vacaciones más recordadas.

Si hay algo que caracteriza a Pantín y a todo el municipio de Valdoviño, además de su paz invernal, es su costa salvaje y magnética. Abierta al océano Atlántico, la playa de Pantín (O de O Rodo) es un arenal casi kilométrico de arena dorada y fina, abrazado por un entorno natural espectacular.

Pero este enclave marinero guarda un secreto que lo transforma radicalmente una vez al año. Durante nueve días a finales de verano, la tranquilidad se sustituye por la efervescencia deportiva al acoger el Abanca Pantín Classic Galicia Pro, una de las pruebas de surf más importantes a nivel internacional.

Esos días, la población de la parroquia se multiplica por 165, recibiendo a miles de visitantes y a la élite mundial cabalgado sus potentes olas.

Castro de Rodo, en Pantín

El municipio de Valdoviño presume, además, de excelencia en sus aguas. En la zona ondean diversas Banderas Azules, destacando también la espectacular playa de A Frouxeira, conocida por su hermosa laguna que separa el mar de las dunas, creando un ecosistema único perfecto para pasear.

No hay buen refugio sin una gastronomía a la altura y Paula Vázquez tiene claro dónde encontrar los mejores sabores de su tierra. Reconocida amante de la buena mesa y de su Galicia natal, la modelo ha declarado públicamente su predilección por un establecimiento muy concreto en Pantín, el restaurante O Castro.

Playa de Pantín

Ubicado en un entorno natural privilegiado, rodeado de montes y con unas vistas inmejorables, O Castro es la apuesta segura de Vázquez para disfrutar de la auténtica cocina gallega. Según la propia presentadora, "la comida de Nuria es excelente, pero el entorno y la familia que te recibe... ¡eso no tiene precio!".

En su carta destacan especialidades como las croquetas, el bacalao gratinado, el rape en salsa o una espectacular ensalada de temporada con pulpo y langostinos.

Pantín, con su bravura atlántica, sus atardeceres infinitos y su espíritu marinero, sigue siendo el faro que guía a Paula Vázquez de vuelta a casa. Un enclave donde el lujo no se mide en estrellas, sino en el sonido del mar y en el calor de los recuerdos.