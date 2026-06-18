Nuria Roca, 54 años, y su dieta: "Desayuno 2 tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, zumo de naranja y fresas o mandarinas"

Nuria Roca parece haber firmado un pacto inquebrantable con el tiempo. A sus 54 años, la presentadora, actriz y escritora valenciana irradia en pantalla la misma frescura y energía que cuando debutó en la televisión hace más de tres décadas.

Su rostro luminoso y su silueta tonificada generan una curiosidad constante en redes sociales. No hay fórmulas mágicas ni dietas milagro. La clave de su eterna juventud reside en una rutina diaria realista, cimentada en la constancia, el ejercicio físico sin extremismos y una alimentación consciente que arranca desde primera hora de la mañana.

Para Nuria, el día empieza temprano y, sobre todo, en absoluto silencio. Disfrutar de la calma matutina antes de sumergirse en el frenético ritmo de los platós es su particular forma de meditación. Es en esa paz donde prepara la comida más importante de su jornada, una inyección directa de energía.

"Normalmente desayuno dos tostadas integrales con queso desnatado y aguacate, que me da muchísima energía. Además, le pongo unas semillas de chía, zumo de naranja natural y fruta fresca como frambuesas, fresas y una mandarina", confiesa la comunicadora.

El aguacate le aporta grasas saludables, fundamentales para la elasticidad de la piel y la salud cardiovascular, mientras que las semillas de chía suman fibra y saciedad.

Por su parte, la fruta fresca de temporada, cargada de vitamina y antioxidantes, se convierte en su mejor cosmético antiedad desde el interior. Todo ello servido con tranquilidad, huyendo del estrés crónico que tanto envejece.

"Me gustan mucho los arándanos, las frambuesas y el kiwi", responde la valenciana sobre su elección favorita para media mañana. Por otra parte, a la hora del almuerzo opta por intentar comer siempre verdura. Suele prescindir de la merienda, aunque en ocasiones se puede tomar un té verde o un café.

Pero una nutrición impecable necesita ir de la mano del movimiento continuo. Lejos de machacarse en el gimnasio con levantamientos de pesas extremos o rutinas extenuantes, Roca ha apostado por un enfoque más amable pero sumamente efectivo.

"Salgo a caminar unos cinco días a la semana a muy buen ritmo. Hago mis kilómetros", relata con naturalidad. Esta marcha rápida y constante, que suele rondar entre los 6 y 8 kilómetros diarios, le permite despejar la mente, oxigenar el organismo y mantener el metabolismo activo quemando calorías sin castigar las articulaciones.

Para complementar este trabajo cardiovascular, Nuria recurre a otra disciplina esencial en su esquema semanal: "Hago pilates para estirar el cuerpo". Esta práctica es el verdadero secreto de su envidiable higiene postural.

El Pilates fortalece el abdomen, alarga la musculatura y previene los dolores de espalda asociados al paso de los años. Al trabajar el control de la respiración, logra esa armonía cuerpo-mente tan necesaria para liderar programas de televisión de máxima audiencia.

A estas costumbres diarias se suma una regla de oro inquebrantable, la hidratación. Beber abundante agua durante el día y optar por cenas ligeras le asegura un descanso reparador, el paso definitivo para la regeneración celular.

Más allá de los kilómetros recorridos y las tostadas de aguacate, el estilo de vida de Nuria Roca nos deja una lección muy valiosa, mantenerse joven a los 54 años es una simple cuestión de equilibrio y amor propio.

Su rutina demuestra que cuidarse no tiene por qué ser un castigo, sino un hábito placentero y completamente accesible que, inevitablemente, termina reflejándose en el exterior.