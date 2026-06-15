La finca donde Belén Esteban celebró su boda: 500 hectáreas, ermita del siglo XVIII y solo se accede por un puente privado

Belén Esteban y la finca donde se casó en un montaje de JALEOS

La boda de Belén Esteban y Miguel Marcos fue uno de los acontecimientos sociales más comentados de 2019. La pareja reunió a familiares y amigos en un enclave muy especial a las afueras de Madrid que destacó tanto por su historia como por su exclusividad.

La pareja celebró su enlace en Vega del Henares, una finca situada muy cerca del lugar de residencia de la televisiva, Paracuellos del Jarama.

Ubicada en Alcalá de Henares, ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, esta espectacular propiedad se extiende por más de 500 hectáreas del terreno.

Belén Esteban y Miguel Marcos.

Conocida popularmente como "La Oruga" por la curva serpenteante que hace el río Henares a su paso, se encuentra rodeada de montes, cerros y amplias zonas naturales que la convierten en uno de los espacios privados más singulares de la Comunidad de Madrid.

Uno de los aspectos que más llama la atención es su acceso. Para llegar al recinto es necesario cruzar un puente privado sobre el río, una entrada que aporta todavía más sensación de aislamiento y exclusividad a una finca que parece detenida en el tiempo.

Su historia se remonta varios siglos atrás. El complejo alberga un antiguo convento reformado que ha sido curiosamente rehabilitado para conservar buena parte de su esencia histórica.

Dentro del recinto sobresale especialmente la ermita de Santa María, construida en el siglo XVIII y vinculada antiguamente al convento de los Padres Trinitarios Calzados.

Fue precisamente en esta ermita donde Belén Esteban y Miguel Marcos pronunciaron el "sí, quiero" rodeados de sus seres queridos. Años después, Ángel Cristo Jr y Ana Herminia eligieron la misma finca para celebrar su enlace.

Más allá de la ermita, la finca cuenta con varios espacios históricos de gran valor patrimonial, entre ellos la Quinta del Henares, el Jardín de la Vega o el Casón de la Vega.

Todo ello conforma un conjunto arquitectónico que mezcla naturaleza, historia y elegancia en un entorno privilegiado.

Gracias a sus paisajes y sus construcciones históricas, Vega del Henares también se ha convertido en un codiciado escenario audiovisual. Numerosas productoras han elegido este enclave para rodar algunas de las series más populares de los últimos años.

Entre ellas figuran producciones tan conocidas como La Casa de Papel, Velvet, Berlín o La Promesa.

Actualmente, la propiedad continúa acogiendo celebraciones privadas, eventos corporativos y producciones cinematográficas, manteniendo intacto el atractivo que la ha convertido en uno de los espacios más exclusivos de la región.