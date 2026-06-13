Nicolás, hijo de José Coronado: "En mi profesión nadie te regala nada. De mi padre tengo la honestidad y de mi madre la ternura"

Llevar uno de los apellidos más conocidos de la interpretación puede abrir alguna puerta, pero también implica vivir con expectativas constantes.Nicolás Coronado lo sabe bien. Hijo del actor José Coronado, ha construido su carrera intentando que su trabajo hable por él más que su apellido.

A diferencia de lo que muchos podrían pensar, el actor asegura que nunca ha sentido el peso de ser "el hijo de", sino más bien orgullo por la familia de la que procede.

"A mi padre yo le quiero, le respeto y le admiro. Si hubiera sido de otra forma a lo mejor sí. Lo que siento es orgullo", expresó en una entrevista para Lecturas.

José Coronado y su hijo Nicolás Coronado Gtres

Sin embargo, también es consciente de que la fama familiar tiene dos caras."Hay ventajas y desventajas. Igual que te dan la oportunidad, también esperan de ti algo muy bueno y a lo mejor estás empezando".

"Fuera de lo profesional, en lo personal me ha servido mucho para valorar a la gente que le importa más quién soy y lo que siento que de dónde vengo", confiesa en la entrevista.

Nicolás Coronado en una imagen de archivo. Gtres.

De sus padres reconoce haber heredado gran parte de los valores que hoy definen su personalidad. "De mi padre he heredado la honestidad y transparencia con uno mismo, de permitirse ser como realmente eres y mostrarte al mundo como realmente eres, el no aparentar", expresó en la revista.

Mientras que de su madre destaca una cualidad mucho más emocional. "Mi madre me ha enseñado un sentimiento, una emoción que es la ternura. He tenido la suerte de que ha sido muy tierna, muy dulce conmigo como niño. Hay madres más duras que no tienen ese punto dulce".

Una enseñanza que, según explica, sigue acompañándole en su vida adulta: "Eso hoy me sirve a la hora de discutir, no desde la agresividad, sino desde la tranquilidad".

Esa búsqueda de calma y autenticidad tiene mucho que ver con la infancia que vivió lejos de las grandes ciudades. Nicolás pasó sus primeros años en un pueblo de Segovia de apenas 27 habitantes, una experiencia que recuerda con enorme cariño.

"Yo viví en un pueblo de Segovia con 27 habitantes hasta los 10 años, recuerdo ser un niño con 7 años y estar con la bici libre por los caminos. Me encanta esa infancia en el campo".

Aquellos años rodeado de naturaleza marcaron profundamente su manera de entender la vida. De hecho, hoy sigue buscando espacios alejados del ruido donde poder reconectar consigo mismo. "Mi mejor manera de desconectar es naturaleza, sol, río y silencio", expresó en una entrevista para ABC.

Esa filosofía le ha llevado incluso a crear su propio refugio personal. Se trata de Espacio Tierra, un proyecto ubicado en Casarrubios del Monte, en Toledo, donde organiza junto a su pareja encuentros centrados en el bienestar emocional.

"Cuento con un espacio espiritual en el que hacemos días de yoga, meditación y mindfulness que te ayudan un poco a tomar presencia, a ver cómo estamos por dentro y a bajar revoluciones", reveló en Lecturas.

Para él, vivir lejos de la ciudad supone una ventaja incuestionable. "Vivir alejado de la ciudad son todo ventajas. Volver a la ciudad para mí sería muy complicado. Ver el horizonte, los pájaros, el sol salir y ponerse... Eso es otro nivel".

Curiosamente, su llegada al mundo de la interpretación tampoco respondió a un plan preconcebido. Nicolás no soñaba con convertirse en actor ni había diseñado una carrera artística desde niño.

"No buscaba ser actor. Hice un sport para una ONG con mi padre, yo estaba muy blanco, estaban haciendo una serie de vampiros y me llamaron para un casting", expresó en Zero Dramas, programa conducido por Loles León.

Desde entonces, ha participado en numerosas producciones, aunque siempre defendiendo que el apellido por sí solo no garantiza nada. "En esta profesión nadie regala nada aunque seas hijo de José Coronado", admitió en la cabecera de prensa.

Y va más allá: "Levantar un proyecto de cine es complicado. Un director o un productor no cogen al hijo de tal, cuidan su proyecto y eligen al mejor".