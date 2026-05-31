Penélope Cruz: "Mis padres me tuvieron muy jóvenes, con 21 años. No tenían una situación fácil para sacarnos adelante"

Cuando vemos a Penélope Cruz deslumbrar en la alfombra roja de los Oscar, envuelta en alta costura y sonriendo bajo los flashes de las cámaras, es muy fácil olvidar que el camino de la musa de Almodóvar no comenzó en cunas de oro ni en familias de abolengo cinematográfico.

Su historia real, muy alejada del glamour de Hollywood, es un relato de esfuerzo, renuncias y unos padres que, desde un barrio obrero de Madrid, lo dieron absolutamente todo por el futuro de sus hijos.

Para entender a la verdadera Penélope, la mujer detrás del icono mundial, hay que viajar al municipio madrileño de Alcobendas en los años 70 y 80. Allí creció el seno de una familia trabajadora que conocía de primera mano el valor de cada peseta.

"Me tuvieron muy jóvenes. Tenían 21 años, tanto yo como mis hermanos, cuando tienes padres tan jóvenes te sientes un poco en deuda porque hay una parte de su juventud que nunca vivieron... Nos dieron todo en años en los que era más difícil. No tenían una situación fácil para sacarnos adelante. Nos han enseñado valores muy importantes que intento inculcar a mis hijos", confesaba la propia actriz en una profunda y emotiva charla.

Su padre, Eduardo Cruz, comercial y mecánico, y su madre, Encarna Sánchez, peluquera, formaban un equipo incansable.

Con apenas 21 años, se enfrentaron al enorme reto de criar a Penélope y, posteriormente, a sus hermanos Mónica y Eduardo.

Las jornadas laborales eran interminables y los lujos en casa eran prácticamente inexistentes. Sin embargo, en aquel humilde piso jamás faltó el amor ni el apoyo incondicional para que persiguieran lo que les apasionaba.

Fue precisamente en la peluquería de Encarna donde la pequeña Penélope encontró, casi sin saberlo, su primera escuela de interpretación.

Lejos de ser un simple negocio de barrio, aquel salón de belleza se convirtió en un microcosmos fascinante para ella. Entre secadores de casco y olor a laca, la futura estrella pasaba las horas muertas observando a las clientas.

Escuchaba sus confesiones más íntimas, analizaba sus gestos de alegría o amargura y estudiaba al milímetro cómo se transformaban frente al espejo.

Fue allí donde aprendió a descifrar las emociones humanas, una habilidad que más tarde la convertiría en una de las actrices más viscerales, magnéticas y auténticas de su generación.

La infancia de Penélope no estuvo marcada por los contactos en la industria ni por castings de niños prodigio, sino por el sudor y la disciplina.

Antes de soñar con la gran pantalla, su pasión era el ballet. Su madre, a pesar de las evidentes estrecheces económicas, hizo un esfuerzo económico titánico para poder costearle las clases.

Penélope aún recuerda aquellos años con los pies llenos de ampollas y sometida a la disciplina férrea del baile clásico, aprendiendo a base de dolor que nada en la vida se consigue sin un esfuerzo monumental.

Aquellos padres jóvenes que "no lo tuvieron fácil" le inculcaron una ética de trabajo inquebrantable. A diferencia de los habituales nepo babies de la actualidad, a ella nadie le regaló su primer guion; tuvo que abrirse paso a base de talento puro, madrugones y una perspectiva casi obsesiva.

Hoy, consagrada como una leyenda internacional, Penélope Cruz jamás ha ocultado ni olvidado sus raíces. Cada premio y cada ovación mundial es, en el fondo, un homenaje silencioso a Eduardo y Encarna.

A esos padres obreros que criaron a una niña soñadora en Alcobendas enseñándole que, con trabajo duro y sacrificio, hasta los universos más inalcanzables pueden terminar rindiéndose a tus pies.