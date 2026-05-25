La playa de España más segura para ir con niños: está en Asturias, no tiene olas y cuenta con 150 metros de arena fina

En pleno corazón de la costa oriental asturiana, a apenas dos kilómetros de Llanes, se esconde una playa que parece diseñada para las familias.

Mientras el mar Cantábrico golpea con fuerza buena parte del litoral del norte de España, la Playa de Poo desafía esa imagen salvaje y se convierte en una especie de piscina natural protegida entre acantilados. Un rincón singular que muchos consideran una de las playas más seguras del país para ir con niños.

Su secreto no radica únicamente en la belleza del paisaje, sino en su particular formación geológica. La playa se encuentra al fondo de una estrecha canal rodeada de paredes calizas que actúan como un auténtico escudo natural frente al oleaje del Cantábrico.

Playa de Poo, en Asturias. iStock

Cuando las olas chocan contra los acantilados exteriores, el agua penetra suavemente hacia el interior de la ensenada, perdiendo prácticamente toda su fuerza.

El resultado es una lámina de agua tranquila, sin apenas corrientes ni resacas, donde los más pequeños pueden jugar con mucha más seguridad que en otras playas abiertas al mar. A ello se suma otro factor clave para las familias: la arena tiene una pendiente muy suave y progresiva, lo que evita desniveles bruscos en el fondo marino.

Durante la pleamar, el agua cubre buena parte de la playa y transforma el enclave en una espectacular piscina natural de tonos verdes y turquesa. El agua, además, suele estar ligeramente más templada que en otras zonas del Cantábrico al quedar retenida sobre la arena caliente.

En esos momentos, el paisaje adquiere un aire casi irreal, rodeado por prados verdes y formaciones rocosas que parecen emerger directamente del mar.

Pero uno de los grandes atractivos de la playa de Poo es precisamente su capacidad para cambiar de aspecto cada pocas horas.

Con la bajamar, el agua desaparece casi por completo del interior de la ensenada y deja paso a una enorme explanada de arena blanca y húmeda. Entonces el escenario cambia radicalmente: niños corriendo, partidos improvisados de fútbol, familias paseando y pequeños buscando conchas y cangrejos entre las rocas.

Ese constante cambio de paisaje es una de las características que más fascinan a quienes la visitan por primera vez. Y también uno de los motivos por los que este enclave asturiano aparece de forma recurrente en listas internacionales sobre las playas más singulares y bellas de Europa.

Publicaciones y rankings especializados en viajes, como la edición británica de National Geographic o plataformas europeas de turismo como European Best Destinations, han destacado en distintas ocasiones la espectacular integración paisajística de las playas de Llanes con el entorno natural asturiano.

Con unas dimensiones pequeñas y recogidas, y una línea de costa de aproximadamente 150 metros de ancho, Poo comparte protagonismo con otros arenales icónicos de la zona, como Torimbia o Gulpiyuri.

Además de sus condiciones naturales, la playa ofrece múltiples comodidades para quienes viajan con niños. El acceso es sencillo y prácticamente llano desde las zonas de aparcamiento, algo especialmente valorado por las familias. Durante la temporada de verano cuenta con servicio de socorrismo, duchas y aseos públicos.

Otro de sus puntos fuertes es la cercanía de restaurantes y terrazas situados prácticamente a pie de arena. Esto permite disfrutar de la gastronomía asturiana sin alejarse demasiado de la playa: desde una fabada o pescados del Cantábrico hasta quesos típicos de la zona o una sidra escanciada frente al mar.

Todo ello en un entorno protegido que forma parte del Paisaje Protegido de la Costa Oriental de Asturias. Frente a la playa emerge, además, el islote conocido como el Castro de Poo, una formación rocosa con forma de barco que protege la entrada de la ensenada y aporta aún más personalidad a uno de los rincones más sorprendentes del litoral español.