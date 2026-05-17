El municipio español ideal para visitar en primavera: a orillas del río, puente del siglo XII y declarado Conjunto Histórico

Hay lugares donde el tiempo no parece detenerse, sino fluir más despacio. Donde el sonido del agua sustituye al ruido y cada calle invita a caminar sin prisa.

Entre puentes de piedra, soportales y rincones que miran al río, el paisaje urbano y la naturaleza conviven en perfecta armonía. Todo transmite una sensación serena y acogedora, donde la historia se percibe en los detalles.

Ese lugar es Allariz, una villa gallega que ha sabido conservar su esencia entre piedra, río y silencio, convirtiéndose en uno de los rincones más evocadores del interior de Galicia.

Casco histórico de Allariz visto desde el aire (Concello de Allariz)

Situado en la provincia de Ourense, es uno de esos pueblos donde el tiempo parece haberse detenido en la Edad Media.

Sus orígenes se remontan a la antigua celtibérica, con un castro que dominaba el paso del río Arnoia, en un cruce de caminos estratégicos.

Fue en la Edad Media cuando la villa alcanzó su máximo esplendor. En el siglo XI, Alfonso Vi mandó levantar el castilloy las murallas, dotando al pueblo de un trazado fortificado que aún se intuye entre sus calles.

En el siglo XIII, el rey Sancho IV la nombró "Llave del reino de Galicia", lo que refleja su posición estratégica entre Ourense y el interior del reino.

Casco histórico

Su casco histórico fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1971, un reconocimiento que sirvió de punto de partida para su rehabilitación y remodelación.

Hoy el casco antiguo es un pueblo-museo vivo. Las casonas de piedra han sido restauradas, muchas siguen estando habitadas y conviven con comercios y bares donde vecinos y visitantes se cruzan cada día.

Casco histórico de Allariz (Turismo de Allariz)

Las calles empedradas, los soportales, los balcones de hierro forjado y los blasones de piedra en las fachadas conforman un paisaje urbano que invita a pasear sin prisa.

Puedes visitar iglesias como la de Santiago, San Bieito o Santo Estevo y acercarte a la Plaza Mayor , que es el corazón del pueblo.

También es esencial visitar el Real Monasterio de Santa Clara, fundado en el siglo XIII. No puedes terminar la ruta sin ver los restos de la antigua muralla y su Barrio Judío, además de subir al Monte Do Castelo para disfrutar de las mejores vistas de la localidad.

Otro imprescindible es el puente romano de Vilanova del siglo XII y con sus dos arcos de medio punto. Cruzarlo es casi obligatorio para disfrutar de las vistas del río Arnoia y del casco antiguo.

A Ponte de Vilanova y el río Arnoia Shutterstock

Por último, no puedes marcharte de Allariz sin visitar el Conjunto Arqueológico-Histórico de Armea, uno de los más importantes de la zona, compuesto por el castro de Armea, el Forno da Santa y la basílica inacabada de la Ascensión.