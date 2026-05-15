La ciudad romana ideal para visitar en primavera: no está en Italia, del siglo I a. C. y conserva intacto su templo con columnas

Hay ciudades donde la historia no pertenece al pasado, sino que convive con el presente en cada calle y plaza. Lugares donde templos, murallas y fachadas antiguas se integran con naturalidad.

La luz cálida cae sobre la piedra blanca y el mármol, mientras el silencio de sus rincones invita a caminar despacio. Aquí, cada detalle parece guardar memoria: columnas romanas, patios escondidos y edificios que hablan de siglos de cultura mediterránea.

Ese lugar es Évora: una ciudad portuguesa donde el legado romano, medieval y renacentista se funde en un conjunto armonioso.

Évora, Portugal iStock

Situado en el corazón del alentejo portugués, es uno de esos lugares donde la historia se siente en cada esquina. Calles empedradas, murallas medievales, un templo romano casi intacto y una catedral que vigila el paisaje desde lo alto del casco viejo.

Declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la ciudad funciona como un museo a cielo abierto, donde las capas del tiempo conviven sin problema.

Bajo Roma, la ciudad se dotó de muralla, acueducto, templo y termas, y se convirtió en un importante nudo administrativo y comercial del sur de la Península Ibérica.

Vista pintoresca de Évora y sus casas blancas tradicionales incorporadas en los arcos del acueducto de Prata, región del Alentejo, Portugal iStock

El casco histórico de Évora está delimitado por más de 3 km de murallas medievales y abarca unas 107 hectáreas de calles estrechas, plazas y patios interiores. La estructura es radial desde la Plaza de Giraldo, donde parten todas las calles principales y se concentra el pulso de la vida diaria.

A pasear por el interior, se nota que Évora es la famosa "ciudad de las tres murallas": romana, medieval y otra de finales del siglo XVII.

Las casas con fachadas encaladas, balcones floridos y tejados de pizarra se amontonan en cuestas que guían al visitante hacia su joya arquitectónica: su templo romano.

Qué visitar

-Templo romano: Ubicado junto a la catedral, el templo de columnas corintias es uno de los edificios romanos mejor conservados de Portugal, con origen en el siglo I d. C. Aunque popularmente se le conoce como "templo de Diana", no se sabe concretamente a quién estaba dirigido.

Templo romano de Évora iStock

-Acueducto de la agua de plata: Construido en el siglo XV y ampliado en el XVI, este acueducto de ladrillo y piedra se extendía desde la fuente de la agua de Prata hasta el castillo, abasteciendo de agua a la ciudad.

Aunque hoy solo se conserva un tramo visible, su perfil en el paisaje urbano recuerda la importancia de Évora.

-La Plaza de Giraldo y alrededores: Esta plaza es el eje social y turístico de Évora, fruto de la expulsión en el siglo XV de la antigua población judía. Desde aquí parten varias calles peatonales que llevan a la catedral, tiendas y restaurantes.

-Catedral de Évora: Esta catedral gótica-romana domina el skyline de la ciudad desde la cima del cerro. Su fachada de granito rosa, su gran rosetón y su claustro forman un conjunto majestuoso.

-Iglesia de San Francisco y capilla de los huesos: Se construyó entre los siglos XIV y XV y destaca por su nave amplia y su sobriedad decorativa. En el interior se encuentra la Capilla de los Huesos revestida con miles de cráneos y huesos humanos.

Tour megalítico de Évora iStock

-Ruta megalítica y villa romana: Pese a estar en el interior, Évora es famosa por su circuito megalítico. Dólmenes, crómlechs, y otros monumentos de más de 5.000 años de antigüedad se reparten en un radio de pocos kilómetros. Asimismo, a unos 10 km de la ciudad se encuentra la Villa Romana de Nossa Senhora da Tourega, restos de una gran villae con mosaicos y estructuras que permiten imaginar la vida de la aristocracia romana en el Alentejo.

Si visitas Évora te sentirás en la Roma Imperial a medida que recorras sus arcos, calles y plazas.