Parece Cartagena de Indias, pero es España: más de 159.000 habitantes, Patrimonio de la Humanidad e iglesia neoclásica

Hay ciudades que no necesitan cruzar el Atlántico para transportar al viajero a otro continente.

Basta con pasear por sus calles empedradas, levantar la vista hacia sus balcones de madera y dejarse envolver por el ritmo pausado de sus plazas para sentir que uno está en pleno Caribe colonial.

Eso es precisamente lo que ocurre en San Cristóbal de La Laguna, una localidad canaria que muchos comparan con Cartagena de Indias y que, además de su belleza, guarda un peso histórico fundamental en la arquitectura de América Latina.

Con más de 159.000 habitantes, La Laguna es la segunda ciudad más poblada de Tenerife y la tercera de Canarias. Situada a unos 540 metros sobre el nivel del mar, en el antiguo lecho de una laguna que terminó dando nombre a la localidad, presume de un clima mucho más fresco y húmedo que otras zonas de la isla.

San Cristobal de la Laguna en Tenerife. Turismo de Tenerife

La habitual neblina baja, conocida popularmente como “panza de burro”, le concede una atmósfera melancólica y casi cinematográfica.

Pero el verdadero valor de La Laguna está en su historia. La ciudad fue concebida a finales del siglo XV como un experimento urbanístico impulsado por los Reyes Católicos.

Su trazado en cuadrícula, ordenado y lineal, sirvió como modelo para numerosas ciudades coloniales levantadas posteriormente en América. De ahí que caminar por sus calles recuerde inevitablemente a destinos como Cartagena de Indias, La Habana o San Juan.

La UNESCO reconoció esa singularidad en 1999, cuando declaró a La Laguna Patrimonio de la Humanidad. El organismo destacó especialmente su diseño urbano del siglo XV, la ausencia de murallas defensivas -algo poco habitual en la época- y su papel como puente cultural entre Europa y América.

Entre sus edificios más emblemáticos sobresale la Catedral de Nuestra Señora de los Remedios. Su fachada neoclásica, inspirada en la Catedral de Pamplona, se construyó en el siglo XIX sobre un antiguo templo deteriorado.

San Cristobal de la Laguna en Tenerife. Turismo de Tenerife

Además, tras su restauración en el siglo XXI, se convirtió en la única catedral española con bóvedas realizadas en hormigón de polipropileno, una técnica pionera en el país.

Otro de los grandes iconos visuales es la Iglesia de la Concepción, cuya torre renacentista domina el perfil de la ciudad.

A ello se suman joyas arquitectónicas como el Palacio de Nava, la Casa de los Capitanes Generales o la Casa Lercaro, actual sede del Museo de Historia y Antropología.

Además de su legado monumental, La Laguna mantiene un ambiente joven y bohemio gracias a la presencia de la Universidad de La Laguna, la más antigua del archipiélago.

Sus calles peatonales, como Herradores o Carrera, están llenas de cafeterías, librerías y pequeñas tascas donde degustar vinos de Tacoronte-Acentejo y cocina canaria tradicional.

Porque, aunque no tenga el mar rodeando sus murallas como Cartagena de Indias, La Laguna posee otro océano igual de profundo: el de su memoria histórica, su niebla y esa belleza nostálgica que la convierte en una de las ciudades más especiales de España.