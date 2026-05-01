El refugio de Anne Igartiburu en un pueblo de 7.000 habitantes: Conjunto Histórico, palacio del siglo XVI y muralla medieval

Para alguien que ha pasado décadas bajo los focos de la televisión, frente a audiencias millonarias y marcando el ritmo de las Campanadas, el silencio es el mayor de los lujos.

Anne Igartiburu conoce bien esa sensación. Lejos del bullicio de Madrid y del ritmo frenético de los medios de comunicación, la presentadora tiene un santuario personal al que siempre vuelve para recargar pilas, reconectar con sus raíces y encontrar la paz.

No se trata de una isla exótica en el Caribe, ni de un destino masificado en la costa de moda, sino de su propio origen: Elorrio. Este precioso municipio de la provincia de Vizcaya, en el País Vasco, que cuenta con poco más de 7.300 habitantes, es el verdadero paraíso terrenal de la comunicadora. Es el lugar que la vio nacer, donde creció y al que regresa cada vez que su agenda se lo permite para volver a ser, simplemente, Anne.

Ubicado en el corazón del espectacular valle del Duranguesado, Elorrio es una auténtica joya patrimonial y arquitectónica. Quien pasea por sus calles empedradas siente que viaja en el tiempo.

No en vano, su casco antiguo fue reconocido y declarado Conjunto Histórico-Artístico en el año 1964, convirtiéndolo en una de las paradas obligatorias en el norte de España.

Es imposible no quedarse maravillado ante la majestuosidad de sus edificaciones. El pueblo está salpicado por imponentes palacios de los siglos XVII y XVIII, y robustas casonas de piedra que lucen espectaculares escudos heráldicos en sus fachadas.

De hecho, Elorrio ostenta el orgullo de ser la villa vizcaína con mayor número de blasones familiares, un detalle que refleja su rico pasado nobiliario y señorial.

Pasear por Elorrio es también un viaje directo a su apasionante pasado medieval. Fundada en el año 1.356 por el infante Don Tello, la villa aún conserva celosamente los vestigios de lo que un día fue una imponente ciudad amurallada.

El centro neurálgico del refugio de Anne Igartiburu es su encantadora plaza, presidida por la inmensa Basílica de la Purísima Concepción. En este entorno de cuento, rodeada de la arquitectura tradicional vasca, la presentadora encuentra la desconexión total que necesita tras las intensas jornadas de grabaciones.

Elorrio, Palacio Lekerika Otsa

Durante sus escapadas, es habitual que la comunicadora disfrute de los pequeños placeres cotidianos: un paseo tranquilo por el centro histórico, hacer la compra en el comercio local o charlas con los vecinos de toda la vida.

Pero si algo enamora de Elorrio, además de su indudable valor histórico, es su impresionante paisaje natural. El pueblo está flanqueado por cumbres de leyenda en la mitología vasca, como el Anboto o el monte Udalaitz.

Para Anne, que es una gran defensora del deporte, la vida sana y el desarrollo personal, estos parajes son el escenario perfecto para practicar senderismo, meditar en silencio y perderse entre el verde infinito de los bosques.

Además de las montañas y los palacios, el municipio esconde misterios milenarios. A escasos minutos del centro se encuentra la necrópolis de Argiñeta, un fascinante conjunto de sepulcros de piedra y estelas funerarias que datan de la Alta Edad Media. Un rincón mágico que aporta aún más misticismo a este paraje.

Elorrio

Para Anne Igartiburu, Elorrio no es solo un destino de fin de semana; es su ancla vital. En medio de una vida de fama mediática, las sólidas casas de piedra y la niebla de las montañas le recuerdan exactamente quién es.

Un pueblo con un encanto desbordante que se ha convertido en el secreto mejor guardado para entender la calma y la eterna sonrisa de una de las presentadoras más queridas de nuestra televisión.