El pueblo español Patrimonio de la Humanidad: palacio del siglo XVI, inmensos jardines renacentistas y un tren propio

Quien diga que la Comunidad de Madrid es fea es que, probablemente, no conoce las joyas que esconde más allá de sus rutas habituales. Lejos de las calles comerciales y las recomendaciones repetidas, existen rincones que sorprenden por su belleza, su historia y su capacidad de invitar a la pausa.

Entre jardines que parecen no tener fin y palacios que evocan otro tiempo, el paisaje se transforma en un escenario elegante y sereno. Aquí, la naturaleza y la arquitectura se entrelazan con armonía, creando un entorno donde cada paseo se convierte en una experiencia tranquila y contemplativa.

Uno de esos lugares es Aranjuez, un enclave donde el legado histórico y la belleza natural se funden para ofrecer uno de los rincones más especiales de la región.

Palacio Real de Aranjuez al amanecer. iStock

Miriam Díaz Aroca lo sabe de primera mano muy bien. La presentadora nació en este municipio y, aunque se trasladara muy pequeña a Cantabria, ella siempre se describe como una "ribereña y madrileña de Cantabria".

Situado al sur de la Comunidad de Madrid, Aranjuez es famoso por su rico patrimonio histórico y paisajístico. Fue en el año 2001 cuando se le declaró Paisaje Cultural de la Humanidad por la UNESCO.

Este conjunto de 2.047 hectáreas integra palacios, jardines renacentistas, huertas históricas y un urbanismo barroco que refleja cuatro siglos de mecenazgo monárquico.

Aunque sus orígenes se remontan a asentamientos romanos y medievales, en 1560 se convirtió en Real Sitio bajo Felipe II. Felipe V y Carlos III ampliaron sus jardines y palacios en el siglo XVIII, convirtiéndolo en un refugio real.

El emblema de la villa es su Palacio Real, una residencia borbónica con salones opulentos y vistas al Tajo. Impresiona su fachada clásica y estatuas en la Plaza de Armas.

Esta obra se construyó entre los siglos XVI y XVIII y fue el resultado de múltiples fases constructivas bajo los Austrias y Borbones.

En el enclave también destacan los jardines, con más de 111 hectáreas visitables que combinan estilos renacentistas, barrocos y paisajistas.

Los principales jardines son el de El Príncipe, el más extenso con el vallado más grande de Europa, el Jardín de la Isla, Jardín del Rey o el del Parterre.

Como curiosidad, estos jardines fueron una inspiración musical para Joaquín Rodrigo cuando compuso el Concierto de Aranjuez.

Quioscos en el estanque de los Chinescos, Aranjuez, España iStock

No puedes perderte tampoco la Real Casa del Labrador, llamado el "Versalles español", su Plaza de Toros, la Plaza de San Antonio o sus huertas históricas.

Y como broche final, su tren. Aranjuez fue pionero en el ferrocarril inaugurando en el año 1851 la segunda línea de España, Madrid-Aranjuez, hoy recreada en el Tren de la Fresa.