Parece Grecia, pero es España: Reserva de la Biosfera, ermita medieval, 241 peldaños y escenario de 'Juego de Tronos'

Está en el norte de España, aunque bien podría recordar a Skopelos, la isla griega donde se rodó la película Mamma Mía con Meryl Streep y Pierce Brosnan.

A los fans de Juego de Tronos les será fácil reconocer este lugar, que sirvió como inspiración para recrear una de las tierras más míticas de la serie: Rocadragón.

Los responsables de la ficción de HBO quedaron enamorados de la espectacularidad paisajística de San Juan de Gaztelugatxe para convertirlo en el hogar de la Casa Targaryen.

En plena costa de Vizcaya, junto a la Reserva de la Biosfera de Urdaibai, se levanta uno de los enclaves más emblemáticos de todo el País Vasco.

Esta formación rocosa pertenece al pueblo pesquero de Bermeo. Tan solo 12 kilómetros lo separan de este municipio de 17.000 habitantes que antaño llegó a ser la antigua capital de Vizcaya.

Consiste en un peñón de forma cónica que se eleva 150 metros sobre el mar Cantábrico. Se une a tierra firme por un puente de piedra de dos arcos y una escalinata zigzagueante de 241 peldaños.

La historia de Gaztelugatxe se remonta al siglo IX, cuando se erigió la primera ermita, probablemente por los templarios, como defensa estratégica contra invasiones vikingas.

Tyrion Lannister (Peter Dinklage) y Jon Nieve (Kit Harington) en una escena de 'Juego de Tronos' en San Juan de Gaztelugatxe.

Fue en el siglo XII cuando se transformó en convento, y durante la Edad Media sirvió de bastión en disputas feudales, como la oposición al rey Alfonso XI en el siglo XIV.

La estructura actual, reconstruida tras varios incendios -el último fue en 1983- conserva su esencia medieval. La ermita, sencilla, abre en festivos, Semana Santa y verano.

Lo cierto es que San Juan de Gaztelugatxe atrae desde hace años a miles de curiosos a raíz del furor por Juego de Tronos.

La tradición dice que quien ascienda hasta lo más alto, debe tocar la campana de la ermita y pedir un deseo a San Juan Bautista.

Aforo limitado en Gaztelugatxe

Como se trata de un espacio protegido, existe un control de aforo durante las épocas de alta afluencia, con un límite máximo de 1.462 personas al día.

Por eso, es obligatorio reservar un pase gratuito a través de la web oficial de Bizkaia para acceder.

La ermita que corona el peñón de San Juan de Gaztelugatxe. iStock

San Juan de Gaztelugatxe, además, fue el lugar elegido por Anne Igartiburu para celebrar su primera boda.

La presentadora se casó en septiembre de 2004 con el bailarín Igor Yebra, de quien se separaría dos años más tarde.

El enlace comenzó con retraso debido a los más de 200 escalones.

El novio llegó tarde, pero aún más lo hizo la novia. Agarrada del brazo de su padre, Anne recorrió toda la escalinata con extremo cuidado para no tropezarse con la cola de su vestido.

Cómo llegar a Gaztelugatxe

Para llegar a San Juan de Gaztelugatxe en coche, toma la ruta hacia Derio-Munguía-Bakio (BI-631 y BI-2101) desde Bilbao. Tras pasar Bakio, sigue la carretera costera rumbo a Bermeo y, al cabo de pocos kilómetros, gira a la izquierda por el desvío que conduce al lugar.

En transporte público: la compañía Bizkaibus conecta Bermeo, Bilbao y Bakio con Gaztelugatxe mediante una línea específica.

San Juan de Gaztelugatxe.

También se puede optar por una travesía en barco. Una empresa local ofrece paseos marítimos que recorren la ermita y otros rincones de la costa por menos de 13 euros.