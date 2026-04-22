Parece Francia, pero es España: el pueblo medieval español con 262 habitantes e iglesia del siglo XI que la diseñadora Elsa Peretti rehabilitó durante 50 años

En las faldas del espacio natural de Les Gavarres, donde el verde de las encinas se funde con el dorado de la piedra, existe un pequeño núcleo urbano que parece haber sido rescatado de un sueño renacentista.

Se trata de Sant Martí Vell, un municipio de apenas 262 habitantes que se ha consolidado como el destino ideal para los amantes del turismo lento y los paseos cargados de historia.

Sin embargo, la fisonomía actual de este pueblo gerundense, que guarda ciertas similitudes con los pueblos del sur de Francia, no solo es fruto del paso de los siglos.

Es el resultado de la visión y el empeño de una mujer excepcional: la legendaria diseñadora de joyas Elsa Peretti.

El renacimiento de un pueblo a partir de 1968

La historia moderna de Sant Martí Vell comenzó a escribirse en 1968, cuando Peretti, icono de la firma Tiffany & Co. y musa de Halston, llegó por azar a este rincón de Cataluña.

Cautivada por la pureza del entorno, la diseñadora compró una pequeña casa en ruinas en el centro del pueblo. Durante los siguientes 10 años restauró el inmueble, viviendo a menudo en condiciones difíciles durante el proceso.

En aquel entonces, el pueblo se encontraba en un estado de semiabandono, con muchas de sus estructuras originales heridas por el tiempo.

Sant Martí Vell, en Girona. @turismegirones

A partir de ese momento, Peretti se dedicó a restaurar partes del pueblo circundante, comprando edificios adicionales y renovándolos.

En la década de 1980, la casa de color amarillo mostaza era su refugio y su hogar preferido. Piezas míticas, como su collar de escorpiones, que ahora se expone en el Museo Británico, se inspiraron en la flora y fauna de Sant Martí Vell.

En 2017, aproximadamente la mitad del pueblo había sido reconstruido casi por completo.

Elsa Peretti, fallecida en 2021, fue una diseñadora de joyas, filántropa y modelo de moda italiana. @elsaperetti.official

'Madrina' y mecenas

Durante 50 años, Peretti se dedicó a rehabilitar de forma meticulosa no solo su vivienda, sino gran parte del casco antiguo, comprando casas colindantes, bodegas y edificios históricos para devolverles su esplendor original.

Su intervención fue un verdadero ejercicio de orfebrería arquitectónica. Restauró techos, recuperó técnicas de construcción tradicionales. Y protegió el entorno forestal para evitar la especulación urbanística.

La diseñadora fue una especie de 'madrina' para este lugar que, gracias a su visión, recuperó el encanto perdido.

Peretti no solo levantó este municipio. También brindó apoyo a iniciativas culturales, científicas, humanitarias y educativas.

Otro de sus proyectos más destacados en este lugar es que estableció un viñedo. Plantó Ca l'Elsa en 2004 y Can Nobas en 2007. La bodega, finalizada en 2008, comercializó sus vinos con la etiqueta ecológica Eccocivi, que significa 'Aquí estamos para hacer vino'.

En 2013, a ocho años de su muerte, se convirtió en la primera persona no catalana en recibir el Premio Nacional de Cultura del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CoNCA).

Un recorrido a pie entre joyas arquitectónicas

Sant Martí Vell es, ante todo, un pueblo diseñado para ser recorrido con calma. Su trazado medieval invita a perderse por calles estrechas y empedradas donde el silencio solo es interrumpido por el canto de los pájaros.

Los puntos clave del paseo incluyen la iglesia de Sant Martí. Es el corazón espiritual del municipio.

Se trata de un templo con orígenes en el siglo XI, aunque su imponente campanario de estilo gótico tardío y su fachada renacentista le otorgan una silueta única que domina el valle.

También merece la pena acercarse a la casa de la diseñadora. Aunque se mantiene como residencia privada gestionada por su fundación, el exterior de las propiedades rehabilitadas por Peretti destaca por su integración absoluta con la piedra local.

Por otro lado, el entorno de Les Gavarres ofrece senderos que parten del pueblo y permiten disfrutar de una naturaleza casi virgen, con vistas que alcanzan el macizo del Montgrí en los días claros.

Un legado que trasciende el diseño

En la actualidad, este municipio de la provincia de Gerona es un testamento vivo del amor de Peretti por esta tierra.

Gracias a su labor, el pueblo no solo conservó su esencia medieval, sino que se convirtió en un polo de atracción para la cultura y el arte, sin perder nunca su identidad de comunidad pequeña y acogedora.

Pasear por Sant Martí Vell es volver la mirada hacia un pasado preservado con mano experta. Con sus apenas dos centenares de vecinos, el pueblo es el ejemplo perfecto de que la majestuosidad reside en la sencillez. Y que los esfuerzos, así se prolonguen durante medio siglo, bien merecen la pena.