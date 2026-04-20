Parece la Toscana, pero es España: 100 habitantes, Conjunto Histórico-Artístico y un castillo medieval del siglo X

A veces no hace falta cruzar fronteras ni comprar vuelos transoceánicos para sentir que se ha viajado en el tiempo. En el corazón del Bajo Ampurdán, en la provincia de Girona, se esconde una joya que los viajeros más experimentados suelen comparar con la campiña italiana.

Hablamos de Peratallada, un municipio que ostenta el título de ser uno de los núcleos de arquitectura medieval más importantes y mejor conservados de toda España.

Caminar por sus calles no es solo un paseo, es una experiencia sensorial. El nombre del pueblo no es casualidad, proviene de Pedra Tallada y es que la villa está literalmente esculpida sobre la roca.

Al llegar, lo primero que impacta al visitante es el imponente foso que rodea la población, excavado directamente en la piedra arenisca, una obra de ingeniería defensiva que nos traslada al siglo X.

Declarado Conjunto Histórico-Artístico, Peratallada invita a guardar el mapa en la mochila. Es el destino perfecto para recorrer a pie, perdiéndose por sus callejuelas estrechas y tortuosas donde las enredaderas y las flores de colores contrastan con el ocre de los muros.

Cada esquina es una fotografía perfecta; desde sus arcos de piedra hasta sus plazas escondidas, el silencio solo se rompe por el eco de los pasos sobre el empedrado irregular.

El epicentro de la visita es su majestuoso Castillo-Palacio, mencionado ya en documentos del año 1.065. Su Torre del Homenaje se alza como el símbolo indiscutible del perfil del pueblo, recordando el poder que tuvo este feudo en la época medieval.

A pocos metros, la Plaza de las Voltes ofrece el refugio perfecto bajo sus porches, donde hoy se pueden encontrar pequeños locales de artesanía y una gastronomía que es el orgullo de la región.

Pero lo que realmente enamora de este rincón catalán es esa atmósfera que "parece la Toscana". El paisaje que rodea a la villa, con sus campos de cultivo y suaves colinas, sumado a la impecable conservación de sus casas señoriales del siglo XVI, crea una armonía estética difícil de encontrar en otros lugares. Es un refugio de paz donde el tiempo parece haberse detenido por decreto real.

Iglesia de Sant Esteve de Peratallada

Para los amantes de la historia, la iglesia de San Esteban, situada fuera de las murallas, es una parada obligatoria. Ese templo románico del siglo XIII destaca por su sobriedad y por conservar esa esencia auténtica que define a toda la comarca del Empordà.

Peratallada es, en definitiva, el destino ideal para una escapada de fin de semana. Un lugar donde la piedra cuenta historias y donde cada rincón parece susurrar leyendas de caballeros y señores feudales.

Si buscas un destino que combine historia, belleza visual y la tranquilidad de un entorno rural privilegiado, este pequeño municipio de apenas unos cientos de habitantes te atrapará para siempre.