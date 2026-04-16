Parece Venecia, pero es España: el pueblo con 25 km de canales, 7 de playa y el mayor puerto deportivo residencial de Europa

Empuriabrava es considerada 'la Venecia' de la Costa Brava. Oficina de Turismo d'Empuriabrava.

Si sueñas con recorrer un pueblo con canales, casas pintorescas y escenarios de auténtico ensueño, no tienes por qué volar rumbo a Venecia.

Dentro de nuestras fronteras, al noreste de España, existe una localidad que te ofrece una estampa tan idílica como la hermosa ciudad de la región del Véneto.

Y es que la provincia de Gerona alberga un rincón que bien podría ser un barrio moderno de La Serenissima Repubblica di Venezia. Se trata de Empuriabrava, una urbanización costera muy singular de la Costa Brava, dentro del municipio de Castelló d’Empúries.

Conocida como la 'Venecia de la Costa Brava' por su red de canales navegables, este lugar está pensado para disfrutar del mar y de actividades náuticas: se puede recorrer en barco, pasear por sus más de 25 kilómetros de canales, ir en bici o caminar por sus avenidas y paseos junto al agua.

Otro de sus grandes atractivos es un litoral que suma casi 7 kilómetros de playas, repartidas en tres grandes arenales de aguas tranquilas, muy adecuadas para vacaciones relajadas.

Uno de sus grandes reclamos es, precisamente, la playa: un arenal amplio y de ambiente familiar que se extiende a lo largo de varios kilómetros de costa. Sus aguas suelen ser tranquilas y la franja litoral ofrece espacio suficiente para el baño, los paseos y los deportes acuáticos.

Empuriabrava. Razvan Vilt (Pexels).

Más allá de la playa, Empuriabrava destaca por su puerto deportivo, considerado uno de los más grandes de Europa en formato residencial.

Esa condición le da un carácter verdaderamente singular, con un paisaje urbano marcado por embarcaciones, paseos náuticos y una intensa actividad ligada al verano.

Con todos estos 'ingredientes', no cabe duda de que Empuriabrava se convierte en la 'receta' perfecta para saborear unos días de descanso en uno de los lugares más singulares de Girona.

La urbanización nació en la década de los 60 con una idea muy concreta: poner el agua en el centro de la vida cotidiana. Por eso muchas viviendas cuentan con amarre propio, y el visitante puede moverse tanto por tierra como por barco entre canales, puentes y zonas residenciales.

La propuesta combina playa, navegación, ocio al aire libre y naturaleza. Todo ello la convierte en una localidad muy distinta dentro del mapa turístico catalán.

La oferta gastronómica también forma parte de su atractivo. En sus avenidas y zonas próximas al puerto abundan los restaurantes de cocina mediterránea, marisquerías y locales informales donde predominan el pescado, los arroces y los platos con productos del mar, tan atractivos para el turismo de costa.

Quien busque un plan más tranquilo puede optar por los espacios verdes y los entornos naturales de alrededor.

Muy cerca se encuentra el Parque Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, uno de los humedales más importantes de Cataluña, ideal para observar aves y recorrer senderos llanos y sencillos en bicicleta o a pie.

Empuriabrava. Oficina de Turismo d'Empuriabrava.

Cabe destacar otro importante 'plus' de Empuriabrava: funciona como base para conocer otros puntos de interés del Empordà. A pocos minutos se puede visitar Castelló d’Empúries, con su casco histórico medieval, su basílica gótica y su antigua judería.

También se encuentra próximo Roses, un bullicioso pueblo costero ideal para pasear por su puerto, su paseo marítimo y sus calas protegidas.

Otros lugares de interés

Asimismo, está cerca l’Escala, famosa por su proximidad a las ruinas de Empúries, y Figueres, donde destaca el teatro‑museo Dalí, una de las señas de identidad del Empordà moderno.

Si se alarga un poco el radio, se puede disfrutar de otros destinos, perfectos para una escapada de un día. A unos 25‑30 minutos en coche se llega a Peralada, con su castillo, su bodega de renombre y su famoso festival de ópera.

Y a unos 40‑45 minutos se alcanza Cadaqués, con su casco blanco, su aire bohemio y su relación histórica con Salvador Dalí.

Cadaqués. Null Factor (Pexels).

Más al norte hay localidades como Llançà o Portbou, de ambiente más tranquilo y muy ligadas al mar y al Parque Natural de Cap de Creus, que permiten combinar naturaleza y pequeñas joyas urbanas sin salir de una horquilla de tiempo muy manejable desde Empuriabrava.

Si aún no conoces esta zona, es altamente probable que Empuriabrava no te decepcione. El lugar ofrece no solo una imagen muy reconocible: urbanización náutica, playa extensa, buena infraestructura turística y un entorno natural privilegiado.

Además, es un destino pensado para quienes buscan combinar descanso, actividades acuáticas y paisaje sin renunciar a la buena mesa y los paseos por