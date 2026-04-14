La ciudad romana perfecta para recorrer a pie: no está en Italia, es del año 100 d. C. y Patrimonio de la Humanidad

Timgad es una ciudad que, al visitarla, te hace preguntarte cómo es posible que no salga todos los días en las portadas de viaje.

Una antigua ciudad romana situada en el norte de África, en la actual Argelia, que se presenta al público como una auténtica joya escondida.

Thamugadi en época de los romanos, es uno de los ejemplos mejor conservados del urbanismo romano. Si paseas por sus alrededores fácilmente podrás comprender cómo vivían.

Se le llama "la Pompeya del Norte de África" por dos motivos muy claros. El primero es que conserva de forma muy clara y casi "congelada" cómo era una ciudad romana en funcionamiento, con sus calles, casas, templos y foros.

Y el segundo es que permaneció enterrada durante siglos bajo las arenas del desierto.

De esta forma, podríamos decir que Timgad fue una ciudad romana reaparecida en el tiempo. Al igual que Pompeya en su momento, que fue cubierta por la erupción del Vesubio dejándola paralizada en el siglo I.

El sitio arqueológico de Timgad iStock

Este desconocido lugar en África fue fundado de la nada en el año 100 d. C. por Trajano bajo el nombre oficial de Colonia Marciana Ulpia Traiana Thamugadi. En un principio se creó como colonia militar para veteranos de la Legio III Augusta, con la misión de controlar a las tribus bereberes de las montañas de Aurés.

No fue hasta el siglo III cuando la ciudad alcanzó su mayor esplendor al convertirse en un importante centro de comercio, religión y vida cristiana. Su población superó rápidamente el diseño inicial de unas 15.000 personas.

Monumentos más destacados

Entre las ruinas que se pueden visitar hoy, Timgad permite un recorrido muy completo por una ciudad romana "casi en pie".

Nada más entrar, el primer gran monumento que se ve es su Arco de Trajano, un arco de triunfo de piedra que marca la puerta principal oriental de la ciudad.

Arco de Trajano en Timgad iStock

Junto a la entrada se encuentra su museo arqueológico, que alberga más de 80 mosaicos romanos, estatuas, cerámicas, monedas e inscripciones.

En su interior se puede acceder a su foro romano, al templo del Capitolio, dedicado a Júpiter y a su basílica civil, entre otros.

Respecto a su vida cotidiana y ocio, se encuentra el teatro romano, con capacidad de 3.500 personas que hoy en día sigue utilizándose, las termas, con sus salas calientes, tibias y frías, y la biblioteca.

Lo que también llama la atención de este paseo romano es que muchas viviendas conservan restos de muros, tabiques, patios y hasta en algunos casos mosaicos.

Más allá del centro se extienden bloques de viviendas humildes y almacenes, que muestran que Timgad fue también un importante centro agrícola y de almacenamiento en el norte de África.

En conjunto, esta ciudad de África es uno de esos yacimientos donde se puede caminar durante horas viendo algo distinto en cada esquina.

Yacimientos de Timgad iStock

Como comentamos, tras varias invasiones y saqueos, Timgad quedó abandonada y enterrada bajo las arenas durante más de mil años.

Fue en el año 1765 cuando se redescubrió parcialmente gracias al explorador escocés James Bruce.

Con todo esto, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982, precisamente como ejemplo excepcional del urbanismo romano militar en África. Hoy es un destino muy interesante para quien ama la arqueología y el paisaje de las montañas de Aurés.