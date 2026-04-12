El pueblo español donde está el restaurante favorito del rey Juan Carlos: 10.000 habitantes, 44 playas y balneario del siglo XIX

El pueblo español donde está el restaurante favorito del rey Juan Carlos está en Galicia, muy cerca de Sanxenxo. Montaje de EL ESPAÑOL.

Es sobradamente conocido que el rey Juan Carlos (88 años) es un amante de la buena mesa. Y de Galicia. Un lugar de España al que acude periódicamente desde que se trasladara a vivir a Abu Dabi, el 3 de agosto de 2020.

Siempre que le es posible, el Emérito visita las Rías Baixas para acudir a las regatas en compañía de su amigo Pedro Campos. Desde 2022 hasta ahora, ha vuelto a esta localidad hasta en 13 ocasiones distintas.

En buena parte de estas escapadas, saca tiempo para ir a uno de sus restaurantes favoritos. Se trata de una conocida marisquería, ubicada en un municipio próximo a Sanxenxo. ¿Su ubicación? O Grove, en la provincia de Pontevedra, a tan solo 8,6 kilómetros del Real Club Náutico sangenjino.

El rey Juan Carlos, en O Grove, en abril de 2025. GTRES

El restaurante favorito del Emérito

El local que tanto gusta al padre de Felipe VI (58) no es otro que de D'Berto. Considerado un templo gastronómico, el establecimiento está especializado en mariscos y pescados gallegos de gran tamaño y máxima frescura.

El negocio, regentado por los hermanos Marisa y Alberto Domínguez, cuenta con 2 Soles Repsol y está galardonado como Mejor Restaurante de Mariscos y Pescados 2014 (Madrid Fusión).

De su carta, destaca por preparaciones simples que realzan el producto -plancha, brasa, horno o guisos-. Y entre sus especialidades más demandadas están el bogavante frito, la palometa roja o las nécoras a la sal. Dignas de mención son, también, su empanada casera y los postres propios.

Resulta difícil precisar cuántas veces ha ido a comer el rey Juan Carlos a D'Berto, pero se le ha visto al menos 5 o 6 veces desde 2023.

No cabe duda de que el Emérito ha convertido la marisquería en parada obligada durante sus estancias en Sanxenxo: mayo 2024, octubre 2024, abril 2025, noviembre 2025... y otras visitas documentadas. En todas ellas ha estado rodeado siempre de quienes forman parte de su 'pandilla' de regatas.

El nombre de Juan Carlos está íntimamente relacionado al nombre de Sanxenxo. Pero también a O Grove, la localidad vecina a la que se escapa cuando le apetece darse banquete.

Playa de A Barcela, en O Grove. @infosalnes

O Grove, pueblo marinero

Este pequeño pueblo, que cuenta con algo más de 10.800 habitantes según el último dato del INE (10.833 habitantes en 2025), es uno de los centros de población más importantes de la comarca del Salnés.

Es un pueblo de costa muy ligado al mar, con un modelo de vida entre el turismo de verano, la pesca de recreo y la acuicultura de marisco, especialmente mejillón y ostras en la ría de Arousa.

Su puerto pesquero, uno de los principales puertos marisqueros de las Rías Baixas, abastece diariamente los mejores percebes y centollos. Cuenta con una cooperativa de 360 socios que produce 22.000 toneladas anuales de mejillón (90% del nacional gallego).

Su importancia nacional radica en abastecer a restaurantes emblemáticos como D'Berto y liderar la calidad del "Centolo do Grove" con sello propio, eje económico del municipio junto al turismo.

En cuanto a litoral, O Grove se extiende a lo largo de la península de Arousa, con una costa de unos 10 kilómetros de litoral total, incluyendo playas, arenales, calas y tramos rocosos que conectan con otros municipios como Cambados y el citado Sanxenxo.

El municipio cuenta con más de 40 playas y calas emblemáticas. Entre las más conocidas, A Lanzada (que se extiende a lo largo de 2,5 kilómetros entre O Grove y Sanxenxo) y Area Grande.

Si algo hace singular a este pueblo es precisamente su posición de puente entre el puerto pesquero‑marisquero, la península de Arousa y la ría de Arousa.

Todo ello con una combinación de playas de arena fina y aguas cristalinas. Es el caso de Raeiros, Area da Cruz, Puga, A Pacios, A Poleira y varias calas más pequeñas, ideales para baño tranquilo, kitesurf o windsurf.

Balneario de La Toja

Completando su atractivo, la isla vecina de La Toja alberga un lujoso balneario termal con aguas sulfurosas milenarias, pionero en talasoterapia europea.

Inaugurado oficialmente en 1907, el balneario cuenta con su propia leyenda. Esta arranca en el siglo XVIII, cuando, según las voces populares, un burro enfermo se curó en sus aguas sulfurosas.

El impulso moderno llegó en 1841, con el análisis del botánico Antonio Casares. Este confirmó las propiedades minerales (calcio, hierro, magnesio) de sus aguas, a temperaturas que oscilan entre los 30 y los 60°C.

El Marqués de Riestra construyó el primer balneario en 1842 y el Gran Hotel en 1907 (obra del arquitecto Vázquez-Gulías), inspirado en Vichy y Baden-Baden.

Spa del Eurostars Gran Hotel La Toja. Cedida

Fue así como este lugar se convirtió en pionero del termalismo gallego y resort de lujo que logró traer hasta este lugar, durante décadas, a destacados miembros de la aristocracia europea.

El balneario, con hotel de lujo, ofrece tratamientos que han atraído a celebridades actuales, como Jennifer Lopez (56), que lo visitó el pasado julio, en busca de relax junto al mar.

O Grove lleva décadas siendo un referente de turismo de 'marisqueo', deportes náuticos y descanso en Galicia, con una infraestructura turística muy desarrollada (rutas de senderismo, paseos de costa, campings y múltiples restaurantes) sin perder su aire de pueblo marinero.