Este pueblo es perfecto para una escapada: 'El Colorado español' a 1 hora de Madrid protegido como Monumento Natural

Hay lugares que parecen escaparse del imaginario humano, escenarios que asociamos a películas o a paisajes creados con inteligencia artificial cuando pensamos en un destino idílico. Sin embargo, la naturaleza, una vez más, supera con creces todo lo que nuestra mente es capaz de imaginar.

Y si no, es que todavía no conoces este paraje natural de ensueño. Conocido como 'El Colorado español', las Barrancas de Burujón enamoran a todo aquel que las visita.

Se encuentran en Toledo, junto al embalse de Castrejón, y su belleza paisajística no deja indiferente a nadie.

Barrancas de Burujón, Toledo, España iStock

Esta joya dentro de la capital de Castilla-La Mancha tiene una historia geológica y humana muy singular. Aunque hoy se conoce por su atractivo visual, su origen se remonta a millones de años.

Las barrancas, depresiones geográficas, se formaron por la erosión del viento y las aguas del río Tajo sobre sedimentos arcillosos hace unos 25 millones de años.

Con el tiempo, el río fue perforando la cuenca sedimentaria, creando cárcavas de color rojizo y anaranjado que pueden medir hasta 120 metros de altura.

Las Barrancas de Burujón fueron declaradas Monumento Natural por la Comunidad en 2010 y Lugar de Interés Comunitario y de Zona de Especial Protección para las Aves.

Pese a su espectacularidad, el paraje permaneció olvidado hasta los años 2000, fecha en la que se abrió al senderismo y al turismo.

Como decimos, este enclave protege a varias aves como el águila real o el halcón peregrino que utilizan las paredes del lugar para nidificar y el territorio como zona de caza.

La mejor hora para visitar esta maravilla audiovisual es a media tarde , unas 2 o 3 horas antes del atardecer, cuando el color rojizo de los barrancos se ve más intenso y el calor es menos agobiante.

Es una ruta fácil para hacer sobre todo en primavera o en otoño en la que no te podrás perder sus miradores como el de Cambrón o el de Los Enebros.

El Colorado, pero en Toledo

Desde el Pico Cambrón podrás ver los cortados, que alcanzan unos 100-120 metros de altura. A estos se les ha bautizado como "El Cañón manchego" o "El Cañón Español", por su parecido visual a los grandes cañones americanos.

Una curiosidad de este sitio es que la erosión sigue activa, haciendo que el paisaje esté vivo y cambie poco a poco con el tiempo. Su belleza también reside en el agua azul del Embalse de Castrejón, que hace contraste con las paredes rojizas.

Para llegar desde Toledo, tardarás 25-30 minutos, solo debes coger la carretera CM-4000 y salir por el desvío que se encuentra entre el km 24-26 señalizado como "Barrancas de Burujón". Si sales desde Madrid, tardarás 1 hora, lo mejor será tomar la A-40 y luego la CM-4000 siguiendo el mismo desvío.