Enclave perfecto para disfrutar de este paraíso en Toledo

Enclave perfecto para disfrutar de este paraíso en Toledo iStock

Corazón

Este pueblo es perfecto para una escapada: 'El Colorado español' a 1 hora de Madrid protegido como Monumento Natural

Este enclave se formó por la erosión del viento y del agua hace unos 25 millones de años en la provincia de Toledo.

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Hay lugares que parecen escaparse del imaginario humano, escenarios que asociamos a películas o a paisajes creados con inteligencia artificial cuando pensamos en un destino idílico. Sin embargo, la naturaleza, una vez más, supera con creces todo lo que nuestra mente es capaz de imaginar.

Y si no, es que todavía no conoces este paraje natural de ensueño. Conocido como 'El Colorado español', las Barrancas de Burujón enamoran a todo aquel que las visita.

Se encuentran en Toledo, junto al embalse de Castrejón, y su belleza paisajística no deja indiferente a nadie.

Barrancas de Burujón, Toledo, España

Barrancas de Burujón, Toledo, España iStock

Esta joya dentro de la capital de Castilla-La Mancha tiene una historia geológica y humana muy singular. Aunque hoy se conoce por su atractivo visual, su origen se remonta a millones de años.

Las barrancas, depresiones geográficas, se formaron por la erosión del viento y las aguas del río Tajo sobre sedimentos arcillosos hace unos 25 millones de años.

Campos de lavanda de Brihuega.

Con el tiempo, el río fue perforando la cuenca sedimentaria, creando cárcavas de color rojizo y anaranjado que pueden medir hasta 120 metros de altura.

Las Barrancas de Burujón fueron declaradas Monumento Natural por la Comunidad en 2010 y Lugar de Interés Comunitario y de Zona de Especial Protección para las Aves.

Pese a su espectacularidad, el paraje permaneció olvidado hasta los años 2000, fecha en la que se abrió al senderismo y al turismo.

Como decimos, este enclave protege a varias aves como el águila real o el halcón peregrino que utilizan las paredes del lugar para nidificar y el territorio como zona de caza.

Jesús Cintora y su pueblo en un montaje de BLUPER

La mejor hora para visitar esta maravilla audiovisual es a media tarde , unas 2 o 3 horas antes del atardecer, cuando el color rojizo de los barrancos se ve más intenso y el calor es menos agobiante.

Es una ruta fácil para hacer sobre todo en primavera o en otoño en la que no te podrás perder sus miradores como el de Cambrón o el de Los Enebros.

El Colorado, pero en Toledo

Desde el Pico Cambrón podrás ver los cortados, que alcanzan unos 100-120 metros de altura. A estos se les ha bautizado como "El Cañón manchego" o "El Cañón Español", por su parecido visual a los grandes cañones americanos.

Una curiosidad de este sitio es que la erosión sigue activa, haciendo que el paisaje esté vivo y cambie poco a poco con el tiempo. Su belleza también reside en el agua azul del Embalse de Castrejón, que hace contraste con las paredes rojizas.

Para llegar desde Toledo, tardarás 25-30 minutos, solo debes coger la carretera CM-4000 y salir por el desvío que se encuentra entre el km 24-26 señalizado como "Barrancas de Burujón". Si sales desde Madrid, tardarás 1 hora, lo mejor será tomar la A-40 y luego la CM-4000 siguiendo el mismo desvío.