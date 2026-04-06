El pueblo español donde veranea Alessandro Lequio: 18.000 habitantes, 5 kilómetros de playa y una casa rústica

Alessandro Lequio y su familia veranean todos los años en el municipio pontevedrés de Nigrán. Montaje de EL ESPAÑOL.

A apenas una hora en coche de Sanxenxo, en pleno corazón de las Rías Baixas, Nigrán se ha convertido en el refugio de Alessandro Lequio (65 años), su mujer, María Palacios y la hija que tienen en común, Ginevra Ena (9).

Este municipio pontevedrés, volcado al Atlántico y con unos cinco kilómetros de arenales, combina el ambiente familiar de sus playas con la tranquilidad de sus zonas residenciales. Es por este motivo que el aristócrata italiano eligió este tranquilo rincón de Galicia para disfrutar de discretas estancias de verano en una casa de estilo rústico con vistas al mar.

Situado entre Vigo y Baiona, Nigrán ronda los 18.000 habitantes y se reparte en varias parroquias costeras y de interior que viven de cara al océano y al turismo estival.

Alessandro Lequio y su mujer, María Palacios, con su hija, en las costas de Nigrán, en Pontevedra. Gtres

Sus principales atractivos son sus largas playas urbanas —como Playa América y Panxón—, ideales para familias, y arenales más abiertos al mar como Patos, convertidos en punto de encuentro de surfistas.

A ello se suma un litoral salpicado de calas, miradores sobre la ría de Vigo y la silueta siempre presente de las islas Cíes en el horizonte, además de una creciente oferta de restauración y ocio vinculada al mar.

El municipio cuenta con unos cinco kilómetros de costa de arena, articulados en una gran bahía que une Panxón y Playa América y en otros arenales como Patos o A Madorra, muy frecuentados en los meses de verano.

A unos 60 kilómetros por carretera de Sanxenxo, Nigrán se ha consolidado como alternativa más tranquila al gran epicentro turístico de las Rías Baixas, pero sin renunciar a un ambiente animado en chiringuitos, terrazas frente al mar y restaurantes especializados en pescado y marisco.

En este entorno se sitúa la vivienda que Alessandro Lequio y su mujer eligieron hace años como refugio gallego. Se trata de una casa de estilo rústico, de inspiración tradicional gallega, construida en piedra, con contraventanas de madera, jardín y vistas abiertas al Atlántico.

La propiedad, ubicada en una zona residencial cercana a la playa —en el entorno de Patos y sus calas—, está concebida como un retiro familiar más acogedor que ostentoso, pensado para pasar temporadas estivales y escapadas puntuales fuera del foco mediático.

Siempre discreto en lo relativo a su vida personal, Lequio no suele mostrar imágenes de su residencia en Nigrán. Sin embargo, en alguna ocasión puntual ha compartido, a través de sus redes sociales, fotografías de su visita a restaurantes tradicionales de la localidad.

También ha dejado ver alguna de las visitas que ha recibido en su casa de veraneo gallega. Por citar algunas, la de Javier Sardá (67), a quien ha recibido en su casa, o la de su hermana Desideria, con la que mantiene una excelente relación.

La relación de Lequio con Nigrán se remonta a hace varios años, cuando decidió adquirir allí esta vivienda vacacional atraído por la discreción del municipio, el clima suave y la posibilidad de disfrutar del mar con cierta privacidad.

En sus estancias, el colaborador televisivo suele moverse entre las playas más emblemáticas del municipio —como Playa América, Panxón y Patos—, donde es habitual ver a veraneantes conocidos mezclados con turistas anónimos, y algunos de los locales más concurridos de la zona, desde chiringuitos de playa hasta restaurantes de producto local donde el pescado y el marisco son protagonistas.

Sin grandes alardes, Nigrán ofrece exactamente lo que muchos buscan cuando huyen de los destinos más masificados: playas amplias, paseos junto al mar, buenos restaurantes y un ritmo más relajado.

Un escenario perfecto para un periodo de descanso discreto y en familia que ha conquistado también a Alessandro Lequio, que ha encontrado en este rincón de Pontevedra el lugar perfecto en el que aislarse del ruido de Madrid.

Más aún desde su fulminante despido de Mediaset, en noviembre de 2025, cuando fue cesado de su puesto como colaborador tras casi tres décadas vinculado a Telecinco.