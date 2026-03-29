Entramos en la casa de Iker Casillas (44 años) en Madrid: ático de estilo minimalista de 300 m2 con 6 terrazas privadas

Parece un ático más en una urbanización de lujo de Madrid, pero es el refugio mejor guardado de Iker Casillas (44 años). Tras años de focos, estadios llenos y portadas, el exguardameta del Real Madrid ha encontrado en La Finca, en Pozuelo de Alarcón, el escenario perfecto para una vida mucho más discreta... pero igual de exclusiva. Y su casa lo demuestra en cada detalle.

La vivienda, un espectacular ático valorado en más de dos millones de euros según distintos medios, resume a la perfección la nueva etapa de Casillas, menos exhibición y más confort.

No se trata de un chalet clásico, sino de un piso en altura de unos 300 metros cuadrados que combina intimidad, seguridad y lujo contemporáneo. Una elección que dice mucho de cómo entiende ahora la fama alguien que lo ha ganado todo bajo los palos.

El corazón de la casa es un enorme salón de concepto abierto, bañado por la luz natural que entra a raudales gracias a los grandes ventanales que dan acceso directo a las terrazas.

Allí, el blanco y los tonos neutros mandan, con un mobiliario moderno y pocas estridencias. Nada de barroquismo ni ostentación gratuita: líneas rectas, materiales de calidad y una sensación constante de orden de minimalismo que encaja con la imagen de un Iker más maduro, centrado en los negocios y en su vida personal.

La cocina, integrada pero bien delimitada, refuerza esta idea de funcionalidad elegante. Amplia, con isla central y electrodomésticos de alta gama, está pensada tanto para el día a día como para recibir invitados.

No es difícil imaginar a Casillas compartiendo sobremesas largas con amigos íntimos, lejos del ruido mediático sin renunciar a las comodidades que le permite su patrimonio.

La cocina de la casa de Iker Casillas

Sin embargo, el verdadero tesoro del ático está puertas afuera, hasta seis terrazas rodean la vivienda, cada una con un ambiente distinto.

Zonas chill out con sofás y mesas bajas, rincones ajardinados que aportan un punto de naturaleza y, cómo no, un área de relax con jacuzzi y solárium.

Es en estos espacios exteriores donde el exfutbolista puede disfrutar del aire libre con la certeza de que las miradas curiosas se quedan al otro lado de las vallas de seguridad de La Finca.

El diseño general transmite control. Desde el despacho privado, perfecto para seguir gestionando sus inversiones y proyectos empresariales, hasta en el gimnasio dentro de la propia casa, todo está pensado para que Casillas pueda hacer vida completa sin prácticamente salir de su burbuja de confort. Un hogar-resort donde el tiempo parece ir a otro ritmo, muy lejos del vértigo del Bernabéu.

Este ático en La Finca no es la única propiedad del excapitán de la selección, que también ha invertido en una gran casa unifamiliar de líneas modernas en Pozuelo y en viviendas fuera de España.

Pero es este piso en altura, con vistas privilegiadas y seguridad máxima, el que mejor refleja su presente: un Iker Casillas que sigue jugando en la liga del lujo, pero ahora desde la tranquilidad de su salón y sus terrazas, convertido en protagonista silencioso de una vida que sigue despertando tanta curiosidad como cuando defendía la portería del Real Madrid.