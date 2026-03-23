Carlo Costanzia explota y llama "escoria humana" a sus fans tras criticar a Alejandra Rubio por el anuncio de su nuevo embarazo

A principios de febrero, el medio Libertad Digital anunciaba en primicia que 14 meses después del nacimiento de Carlo Jr., Alejandra Rubio (25 años) y Carlo Costanzia (33) estaban esperando su segundo hijo.

Una noticia a la que la colaboradora reaccionó muy enfadada en Vamos a ver, dejando entrever que era rotundamente falsa a pesar de que los rumores no dejaban de aumentar.

Fue el pasado viernes, 20 de marzo, cuando la nieta de María Teresa Campos se sentó por primera vez en el plató de ¡De Viernes! para confirmar su segundo embarazo.

Durante su intervención reveló que si no lo había hecho público hasta ahora había sido "por precaución y recomendación médica ya que no ha tenido unos primeros meses fáciles" -actualmente está embarazada de 15 semanas- y que la filtración sobre su próxima maternidad se produjo "cuando estaba de muy poquito".

Pero ni siquiera esta justificación la ha librado de recibir feroces ataques en medios de comunicación y redes sociales, criticando que lo haya contado "con un talón de por medio y que haya hecho de las exclusivas su modo de vida".

Estas críticas llegan después de cuestionar a su madre, su tía Carmen Borrego (59), o su primo José María Almoguera (36), quienes también han protagonizado portadas hablando de su vida privada.

Críticas que han hecho estallar como nunca a Carlo, que ha utilizado su perfil de Instagram para lanzar un demoledor mensaje a los detractores de Alejandra: "Sois escoria humana. Ni por un embarazo os alegráis y seguís lanzando mierda. Ojalá os llegue todo lo que dais a vuestra vida" ha explotado.

Lejos de quedarse ahí, se ha desahogado a través de sus stories con un vídeo en el que ha explicado el por qué de sus duras palabras: "Lo primero agradecer a toda la gente que me ha mandado mensajes bonitos, de cariño, eternamente agradecido. Hago este vídeo porque ya estoy muy harto de callarme, de aguantarme siempre el abuso interminable que se hace siempre en ciertos medios de comunicación", expresa indignado.

📲Carlo Costanzia estalla ante los comentarios recibidos tras anunciarse que va a ser padre de nuevo junto a Alejandra Rubio pic.twitter.com/SGivfGr35i — Alba Medina (@albammmedina) March 23, 2026

Y añade: "Es absolutamente increíble que ni siquiera con la noticia de un embarazo la gente sea capaz de alegrarse sino de lanzar más odio, de incitar al odio de esta manera. Este populismo al que estamos acostumbrados, este falso feminismo que al final son siempre las mujeres las que denigran a otras mujeres".

"¡Qué cansado estoy, qué pena que vivamos en un mundo así, qué pena que demos voz al odio, y qué pena que no se defienda todo esto", ha añadido. Defendiendo a Alejandra, ha asegurado que es "una persona joven que quiere seguir para adelante, que quiere traer al mundo una vida, en este caso dos, pero es sobre todo la madre la que hace el trabajo".

"Y que tenga que verse cotidianamente acosada, faltándole al respeto, viendo a gente insultándola en canales de YouTube, de Instagram... y la verdad que siempre me dice 'no hagas caso, déjalos, si no les das importancia...' Pero creo que hay que darle importancia a esas cosas", ha expresado.

Además, reflexiona con que "hay que dejarse ya de tanto odio, y me encantaría ver qué es lo que pasaría si estuviera una hija vuestra en este lugar. Tanto odiáis, tanto deseáis el mal, ¿qué pasaría si fuera alguien de tu familia la que estuviera pasando por eso?"

"Es simplemente un desahogo porque estoy harto de todo esto" ha confesado, concluyendo su comunicado con una declaración de intenciones: "Espero que no se me malinterprete y que por favor dejemos ya de odiar tanto, que demos paso al amor, que vivan las mujeres, que vivan las mujeres jóvenes que quieren sacar adelante una vida y que viva la vida", ha zanjado.