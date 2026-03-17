La casa de Ana Torroja (66) en la Gran Vía de Madrid: un dúplex con estudio de grabación en el céntrico barrio de Sol

Ana Torroja vive actualmente en México, pero tiene un piso en el centro de Madrid.

En pleno corazón de Madrid, donde el bullicio de turistas y madrileños nunca se detiene, Ana Torroja (66 años) ha encontrado su refugio personal.

La cantante vive en un piso situado en la emblemática Gran Vía, cerca de la icónica Plaza de Callao. Una vivienda que combina diseño minimalista, espacios dedicados a la música y una terraza privilegiada con vistas al centro de la ciudad.

La intérprete, que alcanzó fama internacional como vocalista de Mecano, vive desde el año 2014 en México con su marido, Rafael Duque, y su hija, Jara Duque Torroja. Pero ha convertido este moderno dúplex en el santuario en el que se refugia cuando regresa a España.

Ana Torroja abrió las puertas de su piso de Madrid en su entrevista con Bertín Osborne, en 2017. Mediaset.

Un refugio creativo en pleno centro

Lejos del exceso decorativo, la casa de la cantante refleja un estilo sereno y contemporáneo, donde predominan las líneas limpias, los tonos neutros y los espacios abiertos.

La vivienda, que en muy contadas ocasiones ha enseñado de manera pública, está diseñada para favorecer la calma en medio del ritmo frenético de la ciudad.

Grandes ventanales permiten la entrada de luz natural y conectan el interior con las vistas de uno de los ejes más icónicos de Madrid.

En la casa, que mostró en 2017 durante su entrevista con Bertín Osborne (71) en Mi casa es la tuya, el minimalismo domina la decoración.

En su interior hay muebles de diseño contemporáneo, materiales nobles y una paleta cromática basada en blancos, grises y tonos cálidos que aportan equilibrio.

Como dato llamativo, resaltar cuánto cuesta vivir en el madrileño barrio de Sol: En el ámbito de la vivienda residencial, el precio medio del metro cuadrado en la calle Gran Vía de la capital oscila entre los 7.500 euros el metro cuadrado y los 13.500 euros el metro cuadrado en el caso de casas premium.

Ana Torroja, con Bertín Osborne y Mario Vaquerizo en 'Mi casa es la tuya', en 2017. Mediaset.

Un 'museo' personal

Pero, más allá de su estética, la casa está pensada también como un espacio de trabajo. Uno de los lugares más especiales es su estudio de grabación privado, donde la cantante puede componer, ensayar o registrar nuevas ideas musicales sin salir de casa.

El estudio creativo, equipado con tecnología profesional, se ha convertido en una extensión natural de su vida artística.

Para Torroja, que lleva décadas sobre los escenarios, poder crear música en un entorno íntimo supone una forma de mantener el vínculo con su vocación sin renunciar a la tranquilidad del hogar.

Cabe destacar que todos los rincones de su hogar revelan algo de su historia musical. En él se conservan recuerdos de distintas etapas de su trayectoria: discos, fotografías, obras de arte, esculturas, y objetos vinculados a sus años de éxito con Mecano y a su posterior carrera en solitario.

Así, su dúplex es una especie de museo personal en el que atesora piezas seleccionadas que han marcado su recorrido profesional.

Desde los años 80, cuando Mecano se convirtió en uno de los grupos más influyentes del pop en español, hasta sus proyectos más recientes, los detalles que exhibe en su vivienda forman parte de su imaginario más íntimo.

Ana Torroja, con Bertín Osborne, en 'Mi casa es la tuya', en 2017. Mediaset.

Terraza con vistas privilegiadas

Eso sí, si hay un lugar que define el carácter especial de la casa es su terraza. Desde ella se contemplan algunas de las perspectivas más reconocibles del centro de Madrid: los edificios históricos de la Gran Vía, el movimiento constante de la avenida y el perfil urbano con la arquitectura clásica de la capital como telón de fondo.

Este espacio exterior se ha convertido en uno de los rincones favoritos de la cantante. Decorado con mobiliario súper sencillo, funciona como un pequeño oasis en altura donde desconectar del ritmo urbano o compartir momentos con amigos y familiares.

Ana Torroja, en una imagen de las redes sociales. Redes sociales.

Su vida en Ciudad de México

A lo largo de su carrera, Ana Torroja ha mantenido siempre una relación discreta con su vida personal. Su hogar en la Gran Vía refleja precisamente esa filosofía: un espacio íntimo que combina funcionalidad, estética y recuerdos de su vida.

Lejos de las mansiones alejadas de la ciudad a las que optan numerosos rostros conocidos, la artista ha optado por un estilo de vida más urbano, integrado en el corazón cultural de Madrid.

Desde allí continúa desarrollando su actividad musical mientras disfruta de un entorno que reúne tres elementos clave para ella: inspiración, memoria y tranquilidad.

En Mi casa es la tuya explicó que la vivienda es su segunda residencia, un dúplex con gran terraza que le permite seguir vinculada a su tierra.

A día de hoy, su vida diaria transcurre en Ciudad de México, que define como "el Nueva York de Latinoamérica" y donde está "muy instalada" con su marido y su hija