🔴¿Quién fue Raúl del Pozo?

Raúl del Pozo fue un periodista y escritor español que retrató, con un estilo muy literario, la política y la vida pública de la España de la dictadura, la Transición y la democracia. Nacido en Mariana (Cuenca) en 1936, empezó en el Diario de Cuenca, se fogueó en Pueblo y pasó por cabeceras como Mundo Obrero e Interviú, además de trabajar como reportero, corresponsal y cronista parlamentario en radio y televisión. Desde la fundación de El Mundo en 1991 se convirtió en uno de sus firma de referencia y, desde 2007, heredó de Francisco Umbral la columna 'El ruido de la calle', que consolidó su fama como uno de los grandes columnistas del país.

Cultivó también la narrativa y el ensayo, con novelas negras y crónicas como Noche de tahúres, La novia, Los reyes de la ciudad y No es elegante matar a una mujer descalza.

🔴 ¿Dónde ha desarrollado su carrera?

Raúl del Pozo desarrolló su carrera sobre todo en la prensa escrita española: empezó en el Diario de Cuenca y se consolidó en el diario Pueblo, para luego ser columnista en cabeceras como Mundo Obrero, La Calle, Interviú, Diario 16 y, desde 1991, en El Mundo, donde firmó durante años la columna 'El ruido de la calle'. Además, trabajó como corresponsal y enviado especial en el extranjero para Pueblo (Moscú, Londres, Lisboa, Buenos Aires), fue director adjunto de El Independiente y tuvo una intensa presencia en radio y televisión, en tertulias y programas como “Día a día” y “Cada día” de María Teresa Campos.

🔴 ¿Con qué prestigiosos premios periodísticos fue galardonado?

Ha sido galardonado con el "triplete" de oro del periodismo español: el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo, el Premio González-Ruano y el Premio Mariano de Cavia del diario ABC. También recibió el Premio de Periodismo Pedro Rodríguez y el Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés, así como galardones a su trayectoria como el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara y el Premio Joaquín Romero Murube.