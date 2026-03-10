🔴¿Quién fue Raúl del Pozo?
Raúl del Pozo fue un periodista y escritor español que retrató, con un estilo muy literario, la política y la vida pública de la España de la dictadura, la Transición y la democracia. Nacido en Mariana (Cuenca) en 1936, empezó en el Diario de Cuenca, se fogueó en Pueblo y pasó por cabeceras como Mundo Obrero e Interviú, además de trabajar como reportero, corresponsal y cronista parlamentario en radio y televisión. Desde la fundación de El Mundo en 1991 se convirtió en uno de sus firma de referencia y, desde 2007, heredó de Francisco Umbral la columna 'El ruido de la calle', que consolidó su fama como uno de los grandes columnistas del país.
Cultivó también la narrativa y el ensayo, con novelas negras y crónicas como Noche de tahúres, La novia, Los reyes de la ciudad y No es elegante matar a una mujer descalza.
🔴 ¿Dónde ha desarrollado su carrera?
Raúl del Pozo desarrolló su carrera sobre todo en la prensa escrita española: empezó en el Diario de Cuenca y se consolidó en el diario Pueblo, para luego ser columnista en cabeceras como Mundo Obrero, La Calle, Interviú, Diario 16 y, desde 1991, en El Mundo, donde firmó durante años la columna 'El ruido de la calle'. Además, trabajó como corresponsal y enviado especial en el extranjero para Pueblo (Moscú, Londres, Lisboa, Buenos Aires), fue director adjunto de El Independiente y tuvo una intensa presencia en radio y televisión, en tertulias y programas como “Día a día” y “Cada día” de María Teresa Campos.
🔴 ¿Con qué prestigiosos premios periodísticos fue galardonado?
Ha sido galardonado con el "triplete" de oro del periodismo español: el Premio Francisco Cerecedo de Periodismo, el Premio González-Ruano y el Premio Mariano de Cavia del diario ABC. También recibió el Premio de Periodismo Pedro Rodríguez y el Premio Nacional de Periodismo Francisco Valdés, así como galardones a su trayectoria como el Premio Internacional de Periodismo Manuel Alcántara y el Premio Joaquín Romero Murube.
-
Ester Muñoz: "El periodismo español pierde hoy a un referente"
El periodismo español pierde hoy a un referente, Raúl del Pozo.— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) March 10, 2026
Cronista de la política, de Madrid y de las calles, con el que tuve la oportunidad de comer no hace mucho tiempo.
Mi recuerdo y todo mi cariño para su familia y amigos. Descanse en paz. pic.twitter.com/1uVLywVGqJ
-
José Luis Martínez-Almeida: "Dedicó su vida a contar grandes historias que marcaron a generaciones"
El alcalde de Madrid despidió a Raúl delPozo a través de sus redes sociales, recordándolo también como ganador de la medalla de hoor de la Ciudad de Madrid.
Raúl del Pozo, medalla de honor de la Ciudad de Madrid, maestro de cronistas, periodista y escritor, nos deja.— José Luis Martínez-Almeida (@AlmeidaPP_) March 10, 2026
Apasionado de Madrid, dedicó su vida a contar grandes historias que marcaron a generaciones. Nuestro pésame a familiares y amigos. Descanse en Paz. https://t.co/dUGFNSIP32 pic.twitter.com/kLOPKU8cE2
-
Los reyes despiden a Raúl del Pozo, escritor de periódicos y artesano de la palabra
Los reyes Felipe y Letizia han despedido al periodista Raúl del Pozo, fallecido este martes en Madrid a los 89 años, al que han definido como escritor de periódicos, periodista de la mejor literatura, corresponsal, enviado especial, reportero siempre y artesano de la palabra.
En un mensaje en la red social X, Felipe VI y doña Letizia han destacado que el escritor y periodista "mostró en su columnismo extraordinario la precisión que dan las lecturas aquilatadas y la mirada de quien ha atravesado calles, sombras y la orilla de todos los márgenes".
"Se va el joven reportero de corazón que sentía que tocaba el cielo con las manos al publicar en primera, el mejor relator del ruido de la calle y quien mejor colgaba el teléfono", señalan los monarcas en su mensaje.
-
Francina Armengol: "Un periodista legendario, reconocido y distinguido por una profesión"
Francina Armengol, presidenta del Congreso de Diputados, dedicó unas palabras para despedir al fallecido Raúl del Pozo: "Mi más sentido pésame a sus familiares, amistades y colegas".
Ha muerto Raúl del Pozo, un periodista legendario, reconocido y distinguido por una profesión y unos lectores que quedan huérfanos.— Francina Armengol (@F_Armengol) March 10, 2026
Durante muchos años fue cronista parlamentario, en su larga trayectoria destacó como columnista, y también fue reportero, corresponsal y escritor.…
-
Alberto Núnez Feijóo: "Deja su huella en varias generaciones de lectores y periodistas"
El líder del Partido Popular lamentó la muerte del celebrado cronista a través de sus redes sociales: "Un abrazo a la familia de El Mundo. Su amada Natalia lo espera para un veraneo eterno en Costa Fleming. Descanse en paz".
Con Raúl del Pozo desaparece una estirpe de periodistas que hicieron de Madrid un género literario. Afortunadamente, deja su huella en varias generaciones de lectores y periodistas.— Alberto Núñez Feijóo (@NunezFeijoo) March 10, 2026
Un abrazo a la familia de El Mundo. Su amada Natalia lo espera para un veraneo eterno en Costa…
-
No era Ruano: Raúl del Pozo fue más canalla, estaba más vivo y era mejor
Raúl del Pozo fue el último columnista de España porque hoy el columnismo tras su muerte ya es otra cosa.
El tipo más elegante de Madrid.
Lo mismo se presentaba a comer con un abrigo con las solapas de visón, como si fuese un diseñador italiano, que escribía la necrológica menos negra y más bella el mismo día que murió su mujer. Raúl era una excepción en un periodismo donde ya sólo importan las prisas.
Era un tipo excepcional y no porque se hubiera corrido el mundo en busca de exclusivas, de París a Cabo Cañaveral, siempre con ese afán de dar una noticia de las gordas, incluso cuando ya no quedaban noticias gordas y Raúl escribió a "garganta de seda" en El Mundo de Pedro J. Ramírez para que los periódicos volvieran a tener todo el misterio noir de un clásico de los cuarenta.
-
Carlos Alsina despide a Raúl del Pozo: "Fue un privilegio contar con él"
"Siempre tuve la esperanza de que volviéramos a escuchar a Raúl del Pozo en 'Viva el vino' (...) No le gustaba nada hablar de salud, ni de enfermedades. De la edad, menos. No nos perdonaría que hoy estuviéramos contando todo el día que tenía 89 años", empezaba contando Carlos Alsina en Onda Cero, un lugar que Raúl del Pozo consiguió llamar hogar.
"Se puso mal en diciembre (...), desgraciadamente, en estas dos últimas semanas la situación se volvió muy complicada, pero siempre tuve la esperanza de volverlo a escuchar", recordó el periodista en su programa 'Por fin'. "Era imposible no pasárselo bien con Raúl", expresó.
Así, Alsina despidió emocionado al hombre que marcó su paso en el programa Más de Uno: "Siento el disgusto radiofónico de no poder vivir el día del regreso de Raúl. Era un ser maravilloso, además de un gran amigo (...) Que viva el vino y que viva Raúl, en esta tarde en la que no podemos contar que vaya a volver. Fue un privilegio contar con él y un orgullo que la última etapa de su carrera profesional la hiciera con nosotros".
-
Castilla-La Mancha se tiñe de luto por la muerte de Raúl del Pozo, "dueño de un estilo inconfundible"
Castilla-La Mancha se ha teñido de luto este martes por el fallecimiento de Raúl del Pozo, uno de los grandes columnistas que ha dado este país y autor de una veintena de libros.
El Gobierno de Castilla-La Mancha premió la carrera profesional de Raúl del Pozo otorgándole la Medalla de Oro de la región en el 2017 en un acto que precisamente se celebró en la ciudad de Cuenca.
De hecho, la ciudad en la que pasó buena parte de su infancia fue la protagonista de su última obra literaria titulada La primera Manhattan que se publicó en 2024. Este volumen formó parte de una serie impulsada por el Grupo de Ciudades Patrimonio en el que Raúl de Pozo muestra, con su peculiar estilo, su visión de "la ciudad más bella del mundo".
-
¿Con qué otros "gigantes" del periodismo formó una generación irrepetible?
Pertenece a la misma generación de grandes firmas y reporteros del siglo XX y la Transición española que incluye a figuras como el mencionado Francisco Umbral, Manuel Alcántara, Arturo Pérez-Reverte, Carmen Rigalt o Rosa Montero, siendo considerado uno de los últimos maestros en activo de esa época dorada.
-
¿En qué mítico periódico español forjó sus inicios como reportero?
Raúl del Pozo forjó sus inicios como reportero en el mítico diario Pueblo, un vespertino clave del periodismo español donde se curtieron muchos de los grandes nombres de la profesión. Allí empezó haciendo crónica de sucesos, tribunales y calle, aprendiendo a mirar la realidad desde las comisarías, los bares y los barrios populares, y desarrollando un estilo directo, irónico y muy pegado a la voz de la gente.
Ese aprendizaje en Pueblo no solo le dio un nombre dentro de la redacción, sino que también le proporcionó la materia prima de muchos de los personajes, giros y miradas que después trasladaría a sus columnas políticas y literarias, convirtiendo aquellos primeros años en la base de toda su trayectoria posterior.
-
-
¿Dónde y cuándo nació Raúl del Pozo?
Raúl del Pozo nació en la pequeña localidad de Mariana (Cuenca) el 25 de diciembre de 1936, en plena Guerra Civil española, una infancia de posguerra que marcó su mirada sobre el país y que él mismo evocó en numerosas entrevistas como el origen de su sensibilidad hacia los derrotados y los marginados.
Con los años se convirtió en uno de los grandes cronistas de la Transición y de la vida política española desde las redacciones de diarios como Pueblo, Diario 16 o El Mundo, donde firmó durante décadas una columna de referencia, siempre a medio camino entre la crónica de calle y la literatura.
A lo largo de su trayectoria recibió algunos de los premios más importantes del periodismo en España y publicó varios libros que mezclan memoria personal, retrato de personajes y reflexión sobre el oficio, hasta que falleció en Madrid el 10 de marzo de 2026, a los 89 años, con el reconocimiento unánime de colegas y lectores como uno de los últimos grandes columnistas de su generación.
-
Paco Núñez: "Se apaga una de las plumas más brillantes del periodismo español"
"Se apaga una de las plumas más brillantes del periodismo español. Durante décadas, Raúl del Pozo hizo de la columna un lugar para la reflexión, la crítica y la libertad. Mi más sentido pésame a su familia y a quienes compartieron con él la pasión por este oficio. DEP", ha señalado el presidente del PP en Castilla-La Mancha.
Se apaga una de las plumas más brillantes del periodismo español.— Paco Núñez (@paconunez_) March 10, 2026
Durante décadas, Raúl del Pozo hizo de la columna un lugar para la reflexión, la crítica y la libertad.
Mi más sentido pésame a su familia y a quienes compartieron con él la pasión por este oficio.
DEP
-
¿Qué novelas publicó Raúl del Pozo?
Del Pozo publicó cinco novelas -Noche de tahures, La novia, Los reyes de la ciudad, No es elegante matar a una mujer descalza, Ciudad Levítica y La diosa del pubis azul (con Espido Freire)- y tres libros de ensayo: Una derecha sin héroes, A Bambi no le gustan los miércoles y Los cautivos de La Moncloa.
-
Emiliano García-Page: "Un castellanomanchego ejemplar que llevó con orgullo la Medalla de Oro de nuestra región"
"Lamento profundamente la muerte de Raúl del Pozo, un castellanomanchego ejemplar que llevó con orgullo la Medalla de Oro de nuestra región. Dueño de un estilo inconfundible, de una profunda mirada y de una honestidad inquebrantable. Mi abrazo y mi pésame a sus seres queridos. Descanse en paz", ha señalado.
Lamento profundamente la muerte de Raúl del Pozo, un castellanomanchego ejemplar que llevó con orgullo la Medalla de Oro de nuestra región. Dueño de un estilo inconfundible, de una profunda mirada y de una honestidad inquebrantable. Mi abrazo y mi pésame a sus seres queridos.… pic.twitter.com/PFGuW6v0RZ— Emiliano García-Page (@garciapage) March 10, 2026
-
Obituario: Muere Raúl del Pozo, el más periodista de los columnistas
"No es sólo el mejor de los que quedan, sino el mejor de los que hubo", dijo de él Manuel Alcántara. La biografía de Raúl del Pozo compendia la historia del periodismo español en las últimas siete décadas. Se dice pronto.
Se curte en el franquismo, vive intensamente la Transición y, con su brillantez estilística y su penetrante observación, escribe de primera mano la crónica de los mandatos de los siete presidentes de la democracia, de Súarez a Sánchez.
-
